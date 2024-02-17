Tek Görselle Hangi Film Olduğunu Bulabilecek misin?
Tek Görselle Hangi Film Olduğunu Bulabilecek misin?
'Tek Görselle Hangi Film Olduğunu Bulabilecek misin?' testimize hepiniz hoş geldiniz. Bakalım son zamanların en popüler filmlerinden kaç tanesini tek bir fotoğraf karesi ile anında 'işte o film, bu film' diyerek anlayabileceksiniz?
Hazırsanız hemen başlıyoruz!
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1. Kolay bir soruyla başlıyoruz!
2. 2019 diye bir ipucu verelim!
3. Filmin finansörlüğünü Obama yapmıştı...
4. Biz aşıklar şehri diyelim siz anlayın.
5. Bir asker kolay yetişmiyor!
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6. İpucumuz Mia Goth...
7. Martin Scorsese işi desek ne dersiniz?
8. Geçen hafta Twitter'da gündem olmuştu ya hadi bunu da bilin:
9. Carpe diem der, susarız... Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri:
10. İpucu: Yakında ikinci filmi geliyor.
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11. Nerede bir psikopat görsek hemen aklımıza bu film gelir:
12. Fethiye'de tatil yapan baba kızı unutmadık değil mi?
13. Amerikan vizesi dolan ve Kanada'ya dönmemek için asistanından yardım isteyen bir kadın desek?
14. Colin Farrell'ı kim arkadaşlıktan çıkarır adlı bir film...
15. ... ve son olarak kana bulanan bir festival karşınızda!
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