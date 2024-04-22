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Seçimlerine Göre Hangi Filmi İzlemelisin?

Seçimlerine Göre Hangi Filmi İzlemelisin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 17:16

Seçimlerine göre günümüz sinemasına damga vuran bu filmlerden hangisini izlemelisin?🤔 Cevabı merak ediyorsan, haydi teste!🥰👇

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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.

2. İzlemeyi en sevdiğin film türü nedir?

3. En son ne zaman sinemaya gittin?

4. Senin hayatın bir film olsa soundtrack'i ne olurdu?

5. Aşağıdaki filmlerden en çok hangisini beğendin?

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6. Sinemaya ilgi duyuyor musun?

7. Aşağıdaki sinema türlerinden hangisini tercih edersin?

8. Aşağıdaki filmlerden hangisi için keşke ben çeksem derdin?

9. Bu kült yönetmenlerden hangisini daha başarılı buluyorsun?

10. Son olarak bu film karakterlerinden hangisi favorin?

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Poor Things!

Poor Things!

Verdiğin cevaplara göre sen Poor Things'i izlemelisin! Bir bebeğin beynine sahip olan Bella Baxter karakteriyle dünya turuna ne dersin?🤔 Fakat uyaralım; bu turda karşınıza beklenmedik kişiler ve olaylar çıkabilir. Şimdiden iyi seyirler dileriz! Eğer filmi izlediysen, film hakkındaki düşüncelerini yorumlara yazabilirsin.

Anatomy of a Fall!

Anatomy of a Fall!

Verdiğin cevaplara göre sen Anatomy of a Fall izlemelisin! Samuel'in gizli ölümüyle ilgili yapılan araştırmayı konu edinen bu filmde, Sandra ve Samuel'in çalkantılı ilişkilerine tanık olurken, aynı zamanda filmin içinde psikolojik bir yolculuğa da çıkacaksın! Yanına mısır patlatmayı unutma. 💃🏼🕺🏼Şimdiden iyi seyirler dileriz. Eğer filmi izlediysen, düşüncelerini yorumlara bekliyoruz👇😇

The Holdovers!

The Holdovers!

Verdiğin cevaplara göre sen The Holdovers izlemelisin! 1970'i 1971'e bağlayan Yılbaşı gecesini bir şekilde birlikte geçirmek zorunda kalan huysuz Paul, aşçı Mary ve uçarı öğrenci Angus'un hikayesini anlatan bu film, güzel bir komedi/dram filmi. Mısırını patlattıysan sana iyi seyirler diliyoruz!🍿 Eğer filmi izlediysen düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 💕👇

Dune:Çöl Gezegeni 2!

Dune:Çöl Gezegeni 2!

Verdiğin cevaplara göre sen Dune:Çöl Gezegeni 2 izlemelisin! Ailesini yok eden komploculara karşı Paul Atreides'in başlattığı savaşta hayatının aşkı ile gelecek arasında seçim yapmak zorunda kalan Paul karakterini anlatan bu film, birinci filmiyle sinemalara damga vururken ikinci filmi de gişe rekoru kırdı. Bu muazzam bilim kurgu filmini kesinlikle izlemelisin. Eğer izlediysen düşüncelerini lütfen yorumlara yaz. ✍️

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