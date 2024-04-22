Seçimlerine Göre Hangi Filmi İzlemelisin?

Verdiğin cevaplara göre sen Anatomy of a Fall izlemelisin! Samuel'in gizli ölümüyle ilgili yapılan araştırmayı konu edinen bu filmde, Sandra ve Samuel'in çalkantılı ilişkilerine tanık olurken, aynı zamanda filmin içinde psikolojik bir yolculuğa da çıkacaksın! Yanına mısır patlatmayı unutma. 💃🏼🕺🏼Şimdiden iyi seyirler dileriz. Eğer filmi izlediysen, düşüncelerini yorumlara bekliyoruz👇😇