Seçimlerine Göre Hangi Filmi İzlemelisin?
Seçimlerine Göre Hangi Filmi İzlemelisin?
Seçimlerine göre günümüz sinemasına damga vuran bu filmlerden hangisini izlemelisin?🤔 Cevabı merak ediyorsan, haydi teste!🥰👇
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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.
2. İzlemeyi en sevdiğin film türü nedir?
3. En son ne zaman sinemaya gittin?
4. Senin hayatın bir film olsa soundtrack'i ne olurdu?
5. Aşağıdaki filmlerden en çok hangisini beğendin?
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6. Sinemaya ilgi duyuyor musun?
7. Aşağıdaki sinema türlerinden hangisini tercih edersin?
8. Aşağıdaki filmlerden hangisi için keşke ben çeksem derdin?
9. Bu kült yönetmenlerden hangisini daha başarılı buluyorsun?
10. Son olarak bu film karakterlerinden hangisi favorin?
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Poor Things!
Anatomy of a Fall!
The Holdovers!
Dune:Çöl Gezegeni 2!
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