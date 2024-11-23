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Geleceğimizin Mimarı Öğretmenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 10 Film

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Geleceğimizin Mimarı Öğretmenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 10 Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.11.2024 - 20:01

Öğretmeni hayatını etkilemiş kişiler kesinlikle hem bakış açısı bakımından hem de yetişkinliğe adım atarken çok daha şanslı olurlar. Geleceğimiz mimarları öğretmenler hakkında bugüne kadar yüzlerce film çekildi. Biz de 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının muhakkak izlemesi gereken filmleri derledik. İyi seyirler dileriz!

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1. Dead Poets Society (1989)

1. Dead Poets Society (1989)

Özet: Bağımsız bir öğretmen olan John Keating, 1959'da bir zamanlar yıldız bir öğrenci olduğu prestijli erkek yatılı okuluna geri döner ve şiiri kullanarak öğrencilerini kendini ifade etme konusunda teşvik eder.

Oyuncular:  Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard

Yönetmen: Peter Weir

2. Detachment (2011)

2. Detachment (2011)

Özet: Sınıftan sınıfa dolaşan bir vekil öğretmen, son görevi sırasında öğrencilerle ve öğretmenlerle bir bağ kurar.

Oyuncular: Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Caan

Yönetmen: Tony Kaye

3. Freedom Writers (2007)

3. Freedom Writers (2007)

Özet: Los Angeles'ta bir okulda görev yapan genç öğretmen Erin Gruwell, risk altında olan öğrencilerinden oluşan sınıfına hoşgörüyü öğrenmeleri, kendilerini bu işe vermeleri ve liseden sonra eğitimlerine devam etmeleri için ilham veriyor.

Oyuncular: Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn

Yönetmen: Richard LaGravenese

4. Blackboard Jungle (1955)

4. Blackboard Jungle (1955)

Özet: Şehrin merkezindeki şiddet dolu ve disiplinsiz bir okulda göreve yeni başlayan bir İngilizce öğretmeni, hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin direnişine rağmen işini yapmaya kararlıdır.

Oyuncular:Louis Calhern, Glenn Ford

Yönetmen: Richard Brooks

5. Election (1999)

5. Election (1999)

Özet: Filmde Matthew Broderick, popüler bir lise sosyal bilgiler öğretmeni olan Jim McAllister'ı ve Reese Witherspoonise onun sevmediği, başarılı bir öğrenci olan Tracy Flick'i canlandırıyor. Tracy Flick'in aşırıya azmi, öğretmenini epey yıldırıyor.

Oyuncular: Matthew Broderick, Reese Witherspoon, Chris Klein

Yönetmen: Alexander Payne

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6. Finding Forrester (2000)

6. Finding Forrester (2000)

Özet: Ünlü bir kitabın yazarı olan Forrester, 16 yaşındaki öğrenci Jamal'in yazma yeteneğini keşfetmesine yardımcı olmak için ona akıl hocalığı yapmaya ve onu prestijli bir özel okula kaydettirmeye karar verir.

Oyuncular: Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham

Yönetmen: Gus Van Sant

7. The Man Who Knew Infinity (2015)

7. The Man Who Knew Infinity (2015)

Özet: Filmde öncü Hintli matematikçi Srinivasa Ramanujan'ın yaşam ve akademik kariyerinin öyküsü ve akıl hocası Profesör G.H. Hardy ile olan dostluğunun hikayesi anlatılıyor.

Oyuncular: Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones

Yönetmen:  Matt Brown

8. Phoebe in Wonderland (2008)

8. Phoebe in Wonderland (2008)

Özet: Görünüşte kuralcı dünyayla yaşadığı çatışmalar yüzünden kafası karışan sorunlu genç bir kız, alışılmadık drama öğretmeninden aydınlanma arayışına girer.

Oyuncular: Elle Fanning, Patricia Clarkson 

Yönetmen:  Daniel Barnz

9. Dangerous Minds (1995)

9. Dangerous Minds (1995)

Özet: Emekli bir ABD denizcisi olan LouAnne, Kaliforniya'daki bir lisede öğretmen olur. Ancak çoğunlukla yoksul ve ırksal olarak ayrılmış bir bölgeden gelen öğrencileri onu kolayca benimsemez.

Oyuncular: Michelle Pfeiffer, George Dzundza, Courtney B. Vance

Yönetmen: John N. Smith

10. Conrack (1974)

10. Conrack (1974)

Özet: Film, izole bir okulda, yoksul siyahi çocuklardan oluşan bir grubun ilkokul öğretmeni olan yakışıklı, idealist bir Kafkasyalı olan Pat Conroy'un gerçek hikayesini sunuyor.

Oyuncular: Jon Voight, Paul Winfield

Yönetmen: Martin Ritt

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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