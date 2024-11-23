Geleceğimizin Mimarı Öğretmenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 10 Film
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Geleceğimizin Mimarı Öğretmenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 10 Film
Öğretmeni hayatını etkilemiş kişiler kesinlikle hem bakış açısı bakımından hem de yetişkinliğe adım atarken çok daha şanslı olurlar. Geleceğimiz mimarları öğretmenler hakkında bugüne kadar yüzlerce film çekildi. Biz de 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının muhakkak izlemesi gereken filmleri derledik. İyi seyirler dileriz!
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1. Dead Poets Society (1989)
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2. Detachment (2011)
3. Freedom Writers (2007)
4. Blackboard Jungle (1955)
5. Election (1999)
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6. Finding Forrester (2000)
7. The Man Who Knew Infinity (2015)
8. Phoebe in Wonderland (2008)
9. Dangerous Minds (1995)
10. Conrack (1974)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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