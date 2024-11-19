Beklenen An Sonunda Geldi! Ali Atay ve Serkan Keskin'in Dizisi Anonim 22 Kasım Cuma Exxen'de Başlıyor!
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Beklenen An Sonunda Geldi! Ali Atay ve Serkan Keskin'in Dizisi Anonim 22 Kasım Cuma Exxen'de Başlıyor!
Türkiye'nin dijital platformu Exxen yeni sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Komedi denince akla gelen ilk isimlerden olan Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür da Exxen'e bomba gibi bir yapımla geliyor. İlk tanıtımından bu yana merakla beklenen diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin yayın tarihi sonunda belli oldu!
Anonim dizisi 22 Kasım Cuma Exxen'de başlıyor!
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Türkiye'nin dijital platformu Exxen, yeni yayın dönemindeki atağına devam ediyor.
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Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür'ü bir araya getiren Anonim, Exxen'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
25 Film ve Normal Film’in ortak projesi olan, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in üstlendiği, yaratıcı yapımcılığını Ali Atay’ın yaptığı dizinin yönetmeni ise Olgu Baran Kubilay.
Tarih her zaman tekrar eden bir döngü içinde bizlere farklı dersler sunar. Bugün yaşadığımız her garip olay, yarın için bir hikaye...
Eğlenceye doyacağımız dizinin ilk bölümü 22 Kasım Cuma Exxen'de izleyiciyle buluşuyor. İlk bölüm tanıtımını izlemek isteyenler için sizleri böyle alalım:
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Şimdiden kahkahanız bol olsun!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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