Her Birinin Yeri Ayrı! Dizi ve Filmlerle Hafızamıza Kazınmış 10 Öğretmen
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Her Birinin Yeri Ayrı! Dizi ve Filmlerle Hafızamıza Kazınmış 10 Öğretmen
Öğretmenlerimiz ailemizin ardından bizim karakterimizi, hayata bakış açımızı en çok etkileyen kişilerdir. Öğretmenlik öylesine kutsal bir meslek ki bu konu pek çok TV dizisi ve sinema filmine de uyarlandı. Peki, dizi ve filmlerden izlediğimiz öğretmenleri göz önüne aldığımızda en unutulmazları hangileriydi? Sizler için hafızalara kazınmış 10 öğretmen karakteri sıraladık.
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1. Afet Güçverir - Hayat Bilgisi
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2. John Keating - Ölü Ozanlar Derneği
3. Albus Dumbledore - Harry Potter Serisi
4. Kemal Öğretmen - Arka Sıradakiler
5. Walter White
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6. Koç Can - Koçum Benim
7. Yoda - Star Wars
8. Mahmut Hoca - Hababam Sınıfı
9. Badi Ekrem - Hababam Sınıfı
10. Norman Dale - Hoosiers
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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