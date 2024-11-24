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Her Birinin Yeri Ayrı! Dizi ve Filmlerle Hafızamıza Kazınmış 10 Öğretmen

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Her Birinin Yeri Ayrı! Dizi ve Filmlerle Hafızamıza Kazınmış 10 Öğretmen

yerli dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.11.2024 - 08:01

Öğretmenlerimiz ailemizin ardından bizim karakterimizi, hayata bakış açımızı en çok etkileyen kişilerdir. Öğretmenlik öylesine kutsal bir meslek ki bu konu pek çok TV dizisi ve sinema filmine de uyarlandı. Peki, dizi ve filmlerden izlediğimiz öğretmenleri göz önüne aldığımızda en unutulmazları hangileriydi? Sizler için hafızalara kazınmış 10 öğretmen karakteri sıraladık.

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1. Afet Güçverir - Hayat Bilgisi

1. Afet Güçverir - Hayat Bilgisi

Efsaneleşen dizilerden Hayat Bilgisi'nde Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir karakteri, hepimizin hayalindeki öğretmen modeliydi. Tatlı sert mizacıyla her zaman öğrencilerinin yanında olan Afet Hoca, 'Hoca camide!' sözünü lügatımıza eklemişti.

2. John Keating - Ölü Ozanlar Derneği

2. John Keating - Ölü Ozanlar Derneği

Robin Williams'ın Ölü Ozanlar Derneği filminde canlandırdığı John Keating, Amerikan rüyası gibi bir öğretmendi. Öğrenciler için tam bir cehennem olan Welton Akademisinin yeni öğretmeni olan Keating, okuldaki çoğu şeyi değiştirmiş ve öğrencilerine yeni bir bakış açısı sunmuştu.

3. Albus Dumbledore - Harry Potter Serisi

3. Albus Dumbledore - Harry Potter Serisi

Hogwarts'ın müdürü Albus Dumbledore, özellikle öğrencileriyle kurduğu yakın bağ ve güvenilirliğiyle Hogwarts'ın ev gibi hissettirmesinin yegane sebeplerindendi.

4. Kemal Öğretmen - Arka Sıradakiler

4. Kemal Öğretmen - Arka Sıradakiler

Ergenlik, büyüme sancıları ve özel hayatlarındaki sorunlarla her biri zor dönemler geçiren öğrencileriyle ilgilenen Kemal Öğretmen'e Allah sabır vermişti valla. O öğrencilerle iyi uğraştın hocam!

5. Walter White

5. Walter White

Kimya öğretmeni Walter White, Breaking Bad diziyle hayatımıza girmişti. Hayatın sillesini yiyen White, kimya bilgisini bambaşka bir alana yönlendirmişti.

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6. Koç Can - Koçum Benim

6. Koç Can - Koçum Benim

Tarık Akan'ın efsane dizisi Koçum Benim'deki Koç Can performansı gerçekten takdir edilesiydi. Arkadaşlık, hayat ve ilişkiler üzerine tavsiyeler veren bu dizi ise unutulmazlar arasında.

7. Yoda - Star Wars

7. Yoda - Star Wars

Luke Skywalker'ı eğiten Yoda, Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden. Öğretmen denilince de sen vallahi!

8. Mahmut Hoca - Hababam Sınıfı

8. Mahmut Hoca - Hababam Sınıfı

Yeşilçam'ın kült filmlerinden Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca, en az hababam kadar bizi de korkutuyordu. Her defasında yaratıcı cezalar bulan Mahmut Hoca, haylaz öğrencilerini adam etmek için epey uğraşmıştı.

9. Badi Ekrem - Hababam Sınıfı

9. Badi Ekrem - Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı filminin bir diğer öğretmeni Badi Ekrem'di. Öğrencileri tarafından sık sık kandırılan Badi Ekrem'in bir dersine girmek ve hikâyelerini dinlemek isterdik.

10. Norman Dale - Hoosiers

10. Norman Dale - Hoosiers

Hoosiers filminin idealist beden eğitimi öğretmeni Norman Dale, küçük bir lisedeki basketbol takımını eyalet finaline kadar çıkarıyordu. Bu film, inancını asla kaybetmemeyi öğütlüyor. Tabii Norman Dale olmadan olmaz!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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