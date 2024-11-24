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Bütün Okul Ayakta Alkışlayıp, Tezahürat Yaptı: Emekliliğe Ayrılan Öğretmene Duygusal Veda!

Bütün Okul Ayakta Alkışlayıp, Tezahürat Yaptı: Emekliliğe Ayrılan Öğretmene Duygusal Veda!

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
24.11.2024 - 16:48

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Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 43 yıllık meslek hayatını geride bırakan öğretmen Salih Karakuş girdiği son dersin ardından öğrencilerinin tatlı sürpriziyle karşılaştı. Çok sevdikleri öğretmenleri için okul içerisinde ve dışarısında sıra olan öğrenciler, tezahüratlar atarak Salih öğretmeni alkışladı. Öğrencilerinin sevgi seli eşliğinde okulun dışına çıkan Karakuş, duygusal anlar yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

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Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, 43 yıllık meslek hayatı ardından emekliye ayrılma kararı alan öğretmenleri Salih Karakuş için sürpriz bir etkinlik hazırladı.

Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, 43 yıllık meslek hayatı ardından emekliye ayrılma kararı alan öğretmenleri Salih Karakuş için sürpriz bir etkinlik hazırladı.

Karakuş için okulda toplanan öğrenciler, hep bir ağızdan öğretmenlerine tezahürat yapıp, alkışladı. Gördüğü manzara karşısında duygulanan Salih öğretmenin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Karakuş için okulda toplanan öğrenciler, hep bir ağızdan öğretmenlerine tezahürat yapıp, alkışladı. Gördüğü manzara karşısında duygulanan Salih öğretmenin o anları sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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