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Sahibini Yakın Zamanda Kaybeden Bir Köpek Mezarlıkta Sahinin Mezarını Kimse Göstermeden Buldu

Sahibini Yakın Zamanda Kaybeden Bir Köpek Mezarlıkta Sahinin Mezarını Kimse Göstermeden Buldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2024 - 16:14

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Köpekler, dünya üzerindeki en sadık canlılar arasında ilk sıralarda yer alır. Bu özellikleri, onları insanların en yakın dostları haline getirir. Onlarla birlikte geçirilen her an, bize tarifsiz bir mutluluk ve huzur hissi sunar. Doğaları gereği korumacı olan köpekler, insan dostlarıyla oldukça sıkı bir bağ kurabilir. Bu bağ hayatları boyu devam eder.

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İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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