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İyi Şeyler de Oluyor: Bir Kepçe Operatörü Yokuşu Çıkmakta Zorlanan Kağıt Toplayıcısına Yardım Etti

İyi Şeyler de Oluyor: Bir Kepçe Operatörü Yokuşu Çıkmakta Zorlanan Kağıt Toplayıcısına Yardım Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2024 - 20:11

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Toplumun en önemli yapı taşlarından biri olan yardımlaşma kavramı, insanların birbirlerine karşı gösterdikleri dayanışma ve empati duygusunun bir göstergesi. Yardımlaşma, toplumun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde işleyişini sağlar, sosyal bağları güçlendirir ve bireyler arasında güven oluşturur. Bu nedenle, toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Fakat son dönemde bunun giderek azaldığını yaşadığımız tatsız olaylarla sık sık görüyoruz. Fakat tüm bu olanların yanında umut verici bir görüntü de geldi.

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Bir kepçe operatörünün yokuş çıkmakta zorlanan bir kağıt toplayıcısının yardımına koştuğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Bir kepçe operatörünün yokuş çıkmakta zorlanan bir kağıt toplayıcısının yardımına koştuğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Operatörün, aracıyla destek olduğu anlara "İyi şeyler de oluyor" yorumları yapıldı.

Operatörün, aracıyla destek olduğu anlara "İyi şeyler de oluyor" yorumları yapıldı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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