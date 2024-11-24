Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu Dönemi Sona Erdi: Genel Başkan Mahmut Arıkan Oldu
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Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu Dönemi Sona Erdi: Genel Başkan Mahmut Arıkan Oldu
Saadet Partisi'nin 'Yaşanabilir bir Türkiye ancak Saadet'le olur' sloganıyla düzenlediği 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nde yeni genel başkan belli oldu. Partinin 8 yıllık Temel Karamollaoğlu dönemi sona ererken, yeni genel başkan Mahmut Arıkan oldu. Görevi devreden Karamollaoğlu,'Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim.' dedi.
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Saadet Partisi'nin 9'uncu Olağan büyük Kongresi, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın genel başkanlık yarışına sahne oldu.
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Kongrede oy kullanan eski genel başkan Temel Karamollaoğlu, "Acil milli görüşçüler, kıymetli dava arkadaşlarım. Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim." diyerek veda etti.
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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