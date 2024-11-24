Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu Dönemi Sona Erdi: Genel Başkan Mahmut Arıkan Oldu

Saadet Partisi'nin 'Yaşanabilir bir Türkiye ancak Saadet'le olur' sloganıyla düzenlediği 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nde yeni genel başkan belli oldu. Partinin 8 yıllık Temel Karamollaoğlu dönemi sona ererken, yeni genel başkan Mahmut Arıkan oldu. Görevi devreden Karamollaoğlu,'Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim.' dedi.