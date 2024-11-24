Hayat Pahalılığı Barselona'yı Vurdu! Kiracılar Ayaklandı: "Kiraları Ödemeyiz"
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Hayat Pahalılığı Barselona'yı Vurdu! Kiracılar Ayaklandı: "Kiraları Ödemeyiz"
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İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona'da hayat pahalılığı ve özellikle de ev kiralarındaki artış, binlerce kişiyi sokağa döktü. Kiracılar Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen büyük gösteride, katılımcılar yüksek kira fiyatlarına dikkat çekti.
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Barselona'nın merkezinde yaşayan bir eylemci, "Bir işçi maaşıyla ev kirası ödemek imkansız hale geldi. Bu durum, insanları şehirden uzaklaştırıyor ve sosyal adaletsizliği derinleştiriyor." diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi.
Sendikalar, taleplerinin karşılanmaması halinde tüm ülkeye yayılabilecek daha büyük çaplı protestolar ve hatta kira ödememe eylemleri yapılacağı uyarısında bulundu.
Barselona'daki kira protestosundan görüntüler 👇🏻
Katalan Konut Ajansı'nın verilerine göre, Barselona'da 2024'ün ikinci çeyreğinde kira bedelleri, 2014'ün aynı dönemine kıyasla neredeyse yüzde 70 yükseldi. Geçtiğimiz ay İspanya'nın başkenti Madrid'de de benzer bir protesto düzenlenmiş ve konut sorununa dikkat çekilmişti.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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