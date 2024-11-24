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Hayat Pahalılığı Barselona'yı Vurdu! Kiracılar Ayaklandı: "Kiraları Ödemeyiz"

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Hayat Pahalılığı Barselona'yı Vurdu! Kiracılar Ayaklandı: "Kiraları Ödemeyiz"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
24.11.2024 - 12:08

Barselona'da hayat pahalılığı ve özellikle yüksek kiralar nedeniyle yaklaşık 22 bin kişi sokaklara döküldü. Kiracılar Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen protestoda, taleplerin karşılanmaması halinde kira ödememe eylemi yapılacağı belirtildi. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Reuters 

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İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona'da hayat pahalılığı ve özellikle de ev kiralarındaki artış, binlerce kişiyi sokağa döktü. Kiracılar Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen büyük gösteride, katılımcılar yüksek kira fiyatlarına dikkat çekti.

İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona'da hayat pahalılığı ve özellikle de ev kiralarındaki artış, binlerce kişiyi sokağa döktü. Kiracılar Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen büyük gösteride, katılımcılar yüksek kira fiyatlarına dikkat çekti.

Barselona'da turizm amaçlı yapılan kısa dönemli turistik kiralamalara yönelik tepki de büyük.

Barselona'nın merkezinde yaşayan bir eylemci, "Bir işçi maaşıyla ev kirası ödemek imkansız hale geldi. Bu durum, insanları şehirden uzaklaştırıyor ve sosyal adaletsizliği derinleştiriyor." diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Barselona'nın merkezinde yaşayan bir eylemci, "Bir işçi maaşıyla ev kirası ödemek imkansız hale geldi. Bu durum, insanları şehirden uzaklaştırıyor ve sosyal adaletsizliği derinleştiriyor." diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Sendikalar, taleplerinin karşılanmaması halinde tüm ülkeye yayılabilecek daha büyük çaplı protestolar ve hatta kira ödememe eylemleri yapılacağı uyarısında bulundu.

Sendikalar, taleplerinin karşılanmaması halinde tüm ülkeye yayılabilecek daha büyük çaplı protestolar ve hatta kira ödememe eylemleri yapılacağı uyarısında bulundu.

Barselona'daki kira protestosundan görüntüler 👇🏻

Katalan Konut Ajansı'nın verilerine göre, Barselona'da 2024'ün ikinci çeyreğinde kira bedelleri, 2014'ün aynı dönemine kıyasla neredeyse yüzde 70 yükseldi. Geçtiğimiz ay İspanya'nın başkenti Madrid'de de benzer bir protesto düzenlenmiş ve konut sorununa dikkat çekilmişti.

Katalan Konut Ajansı'nın verilerine göre, Barselona'da 2024'ün ikinci çeyreğinde kira bedelleri, 2014'ün aynı dönemine kıyasla neredeyse yüzde 70 yükseldi. Geçtiğimiz ay İspanya'nın başkenti Madrid'de de benzer bir protesto düzenlenmiş ve konut sorununa dikkat çekilmişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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