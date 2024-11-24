Öğretmenleri Yakından İlgilendiriyor: MEB'den Okul Kütüphaneleri İçin Yeni Karar
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Öğretmenleri Yakından İlgilendiriyor: MEB'den Okul Kütüphaneleri İçin Yeni Karar
10 binden fazla kitap olan kütüphanelere, norm fazlası öğretmenler görevli olarak atanabilecek. Öncelik Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin olacak. Hadi gelin detaylara bakalım.
Kaynak: Memurlar.net
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Okul kütüphaneleri, öğrencilerin bilgiye ulaşabileceği ve kendini geliştirebileceği önemli merkezlerden biri.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okul kütüphaneleriyle ilgili yaptığı son düzenleme, öğretmenler için oldukça dikkat çekici.
Yeni yönetmelik kapsamında, belirli bir kitap sayısına ulaşan tüm okullarda uzman kütüphaneci görevlendirilecek.
Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe alanlarından öncelikli olarak öğretmenlerden görevlendirme yapılacak.
Her iki durumun da sağlanamamasında kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen yetkilendirilecek. Bunun da mümkün olmaması halinde öğretmenler kurulu kendi içinden kütüphaneden sorumlu öğretmen seçecek.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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