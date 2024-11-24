Türkiye Beyaza Büründü: Ülke Genelinden Kar Manzaraları!
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Türkiye Beyaza Büründü: Ülke Genelinden Kar Manzaraları!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar neticesinde beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Türkiye genelinde birçok kent kar yağışı ve sağanağa teslim oldu. Öte yandan bugün de kar ve sağanak yağışları birçok ilde etkisini arttırarak devam ediyor. İşte tüm yurttan kar manzaraları...
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ANKARA
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ANKARA
ANKARA
SİVAS
SİVAS
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YOZGAT
KAYSERİ
KIRIKKALE
NİĞDE
TOKAT
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ESKİŞEHİR
KIRŞEHİR
KONYA
ADANA
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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