Türkiye Beyaza Büründü: Ülke Genelinden Kar Manzaraları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar neticesinde beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Türkiye genelinde birçok kent kar yağışı ve sağanağa teslim oldu. Öte yandan bugün de kar ve sağanak yağışları birçok ilde etkisini arttırarak devam ediyor. İşte tüm yurttan kar manzaraları...