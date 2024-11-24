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Türkiye Beyaza Büründü: Ülke Genelinden Kar Manzaraları!

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Türkiye Beyaza Büründü: Ülke Genelinden Kar Manzaraları!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
24.11.2024 - 14:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar neticesinde beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Türkiye genelinde birçok kent  kar yağışı ve sağanağa teslim oldu. Öte yandan bugün de kar ve sağanak yağışları birçok ilde etkisini arttırarak devam ediyor. İşte tüm yurttan kar manzaraları...

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ANKARA

ANKARA

ANKARA

ANKARA

ANKARA

ANKARA

SİVAS

SİVAS

SİVAS

SİVAS
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YOZGAT

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NİĞDE

TOKAT

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ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

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AKSARAY

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BOLU

BOLU

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KASTAMONU
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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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