Taksim'de Laf Atma Kavgası Büyüdü: "Biz Tarlabaşı Çocuğuyuz, Burayı Tararız"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Taksim'de Laf Atma Kavgası Büyüdü: "Biz Tarlabaşı Çocuğuyuz, Burayı Tararız"
İstanbul'un en merkezi noktalarından Taksim'de dün gece yine silahlar patladı. Araçla insanlara laf atan bir grup, kendisini uyaran kişiye 'Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız, sağlam bir şey bırakmayız' karşılığını verdi. 15 dakika sonra olay yerine geri dönen grupla kendisini uyaran kişi arasında kavga çıktı. Polisin müdahelesiyle gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin sabıkası kabarık. Hadi gelin detaylara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un kalbi Taksim'de dün gece yine silahlar konuştu. Sokaktaki bir otelin önünde bekleyen İbrahim A. (29) otomobille geçerken vatandaşlara laf atan grubu uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun üzerine araçta bulunan üç kişi İbrahim A.’ya, “Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız, sağlam bir şey bırakmayız.” diyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra geri gelen Serhat D. (18), Musa T. (24) ve İkbal R. (19) araçtan inerek sokaktakilere saldırmaya başladı.
Bunu gören İbrahim A., içlerinden birinin elini beline attığını görünce ateş açmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan İbrahim A. ve araçla gelen Serhat D., Musa T. ve İkbal R.’yi suçüstü yakaladı.
Taksim'deki laf atma kavgasından görüntüler 👇🏻
İfadeleri alınan şüphelilerden hepsi sabıkalı çıktı. Serhat D.’nin 13, Musa T.’nin 8, İkbal R.’nin 14, İbrahim A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
köpekleri toplamak yerine şehirleri bu tiplerden arındırın
Köyden, kırsaldan bu şehire birilerinin illegal para garantisini benimseyip göç eden ve iş bulamayınca mafyalığa soyunan tipler ile onların jenerasyonları b... Devamını Gör
Belgeselde bile böyle hayvanlar göremezsiniz.
İşe bak serserilere istediğiniz gibi laf atabilir, önünüze gelene saldırabilirsiniz; şayet size engel olmak isteyen olursa onları biz sustururuz diyen bir ya... Devamını Gör