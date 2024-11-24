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Taksim'de Laf Atma Kavgası Büyüdü: "Biz Tarlabaşı Çocuğuyuz, Burayı Tararız"

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Taksim'de Laf Atma Kavgası Büyüdü: "Biz Tarlabaşı Çocuğuyuz, Burayı Tararız"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
24.11.2024 - 13:01

İstanbul'un en merkezi noktalarından Taksim'de dün gece yine silahlar patladı. Araçla insanlara laf atan bir grup, kendisini uyaran kişiye 'Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız, sağlam bir şey bırakmayız' karşılığını verdi. 15 dakika sonra olay yerine geri dönen grupla kendisini uyaran kişi arasında kavga çıktı. Polisin müdahelesiyle gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin sabıkası kabarık. Hadi gelin detaylara bakalım. 

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İstanbul'un kalbi Taksim'de dün gece yine silahlar konuştu. Sokaktaki bir otelin önünde bekleyen İbrahim A. (29) otomobille geçerken vatandaşlara laf atan grubu uyardı.

İstanbul'un kalbi Taksim'de dün gece yine silahlar konuştu. Sokaktaki bir otelin önünde bekleyen İbrahim A. (29) otomobille geçerken vatandaşlara laf atan grubu uyardı.

Bunun üzerine araçta bulunan üç kişi İbrahim A.’ya, “Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız, sağlam bir şey bırakmayız.” diyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra geri gelen Serhat D. (18), Musa T. (24) ve İkbal R. (19) araçtan inerek sokaktakilere saldırmaya başladı.

Bunun üzerine araçta bulunan üç kişi İbrahim A.’ya, “Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız, sağlam bir şey bırakmayız.” diyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra geri gelen Serhat D. (18), Musa T. (24) ve İkbal R. (19) araçtan inerek sokaktakilere saldırmaya başladı.

Bunu gören İbrahim A., içlerinden birinin elini beline attığını görünce ateş açmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan İbrahim A. ve araçla gelen Serhat D., Musa T. ve İkbal R.’yi suçüstü yakaladı.

Bunu gören İbrahim A., içlerinden birinin elini beline attığını görünce ateş açmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan İbrahim A. ve araçla gelen Serhat D., Musa T. ve İkbal R.’yi suçüstü yakaladı.

Ateş açılan olayda ölen veya yaralanan olmadı. 

Taksim'deki laf atma kavgasından görüntüler 👇🏻

İfadeleri alınan şüphelilerden hepsi sabıkalı çıktı. Serhat D.’nin 13, Musa T.’nin 8, İkbal R.’nin 14, İbrahim A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

İfadeleri alınan şüphelilerden hepsi sabıkalı çıktı. Serhat D.’nin 13, Musa T.’nin 8, İkbal R.’nin 14, İbrahim A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

'Tarlabaşı çocukları' serbest bırakılırken, onları uyardıktan sonra geri dönünce ateş eden İbrahim A. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahlı tehdit ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından tutuklandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Osman Elmallı

köpekleri toplamak yerine şehirleri bu tiplerden arındırın

Da_Dude

Köyden, kırsaldan bu şehire birilerinin illegal para garantisini benimseyip göç eden ve iş bulamayınca mafyalığa soyunan tipler ile onların jenerasyonları b... Devamını Gör

gur.ebrar34

Belgeselde bile böyle hayvanlar göremezsiniz.

Emel

İşe bak serserilere istediğiniz gibi laf atabilir, önünüze gelene saldırabilirsiniz; şayet size engel olmak isteyen olursa onları biz sustururuz diyen bir ya... Devamını Gör