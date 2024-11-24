Taksim'de Laf Atma Kavgası Büyüdü: "Biz Tarlabaşı Çocuğuyuz, Burayı Tararız"

İstanbul'un en merkezi noktalarından Taksim'de dün gece yine silahlar patladı. Araçla insanlara laf atan bir grup, kendisini uyaran kişiye 'Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız, sağlam bir şey bırakmayız' karşılığını verdi. 15 dakika sonra olay yerine geri dönen grupla kendisini uyaran kişi arasında kavga çıktı. Polisin müdahelesiyle gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin sabıkası kabarık. Hadi gelin detaylara bakalım.