CHP'li Özgür Karabat'tan Demirören Ailesi ve Milli Piyango'ya 'Kumar' Suçlaması: Videoları da Paylaştı!
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CHP'li Özgür Karabat'tan Demirören Ailesi ve Milli Piyango'ya 'Kumar' Suçlaması: Videoları da Paylaştı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yasa dışı bahis ve kumar operasyonları sonrası Demirören ailesi ve Milli Piyango'yu hedef aldığı oldukça dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karabat, Türkiye'de yasak olmasına rağmen Milli Piyango sitesi üzerinden kumar oynatıldığını öne sürdü. Detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye’de kumar, casino oyunlarının yasak olduğunu ancak, Milli Piyango’nun sitesinde bunların yasal forma sokulduğunu iddia etti.
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Karabat, yaptığı Twitter paylaşımında, "Kazı Kazan Oyunları adı altında slot makine oyunları oynatılıyor. “Dene” seçeneği ile ücretsiz oynatılıp, sonra para ile oynatılması sağlanıyor. Örnek videoda dünyaca ünlü kirazlı, karpuzlu, 7 rakamlı slot oyununu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Özgür Karabat'ın paylaşımında kullandığı video 👇🏻
"Bahis ve kumar bağımlılığının politik yanını görmezden gelemeyiz" diyen CHP'li Karabat ayrıca şöyle devam etti: "AKP, Milli Piyango’yu özelleştirip yandaş Demirörenlere peşkeş çekti... On milyonlarca vatandaşımız Gürcistan, Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan gibi merkezlerde yönetilen sitelere üye oldu. İş kontrolden çıkınca yasa dışı bahis ve kumar operasyonları yapıldı. Ama artık çok geç."
Özgür Karabat'ın Milli Piyango ve Demirören ailesini hedef aldığı Twitter paylaşımları 👇🏻
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