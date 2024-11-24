CHP'li Özgür Karabat'tan Demirören Ailesi ve Milli Piyango'ya 'Kumar' Suçlaması: Videoları da Paylaştı!

Karabat şöyle devam etti:

'Oyunlarda kullanılan simgeler, müzikler, efektler, bonus hediyelerin hepsi kullanıcıyı kendisine daha fazla bağımlı hale getiriyor. İşte bu bağımlılığı sağlayanlardan birisi de maalesef Milli Piyango.'

'Bilinç altına bu görüntüleri ve sesleri yerleştiren kullanıcılar, daha fazlasını istiyor. Milli Piyango’da slot oyunlara alışan vatandaşlar, yüksek kazanç ve alternatif oyunlar için farklı yasa dışı sitelere yöneliyor.'