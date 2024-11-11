Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz Tutuklandı
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz Tutuklandı
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerinde aralarında olduğu kişilerle birlikte yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DETAYLAR GELECEK…
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