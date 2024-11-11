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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz Tutuklandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2024 - 20:06 Son Güncelleme: 11.11.2024 - 20:09

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerinde aralarında olduğu kişilerle birlikte yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DETAYLAR GELECEK…

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