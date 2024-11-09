Biletler Yarın Satışa Çıkıyor: Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi 600 Milyon Lira Oldu

Yeni yıla sayılı zaman kala, vatandaşların hayalini kurduğu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle ilgili merakla beklenen açıklama da geldi. Milli Piyango’nun yılbaşında yapacağı özel çekilişin büyük ikramiyesi 600 milyon lira oldu. Büyük ikramiye geçen yıl 400 milyon liraydı. Yılbaşı özel çekilişi için satılacak çeyrek, yarım ve tam biletler yarın satışa çıkacak.

İşte herkesin hayalini süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili tüm bilgiler