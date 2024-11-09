Biletler Yarın Satışa Çıkıyor: Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi 600 Milyon Lira Oldu
Biletler Yarın Satışa Çıkıyor: Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi 600 Milyon Lira Oldu
Yeni yıla sayılı zaman kala, vatandaşların hayalini kurduğu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle ilgili merakla beklenen açıklama da geldi. Milli Piyango’nun yılbaşında yapacağı özel çekilişin büyük ikramiyesi 600 milyon lira oldu. Büyük ikramiye geçen yıl 400 milyon liraydı. Yılbaşı özel çekilişi için satılacak çeyrek, yarım ve tam biletler yarın satışa çıkacak.
İşte herkesin hayalini süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili tüm bilgiler
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Geçtiğimiz yılbaşında yapılan çekilişte 400 milyon tam bilete çıkmış ve bir kişi tüm ikramiyenin sahibi olmuştu.
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2025 yılı için yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin ise 600 milyon lira olacağı açıklandı.
Milli Piyango, son olarak 27 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 'Çılgın Sayısal Loto' çekilişi ile 460 milyon 913 bin 735 TL'lik ikramiyeyi tek bir talihliye dağıtmıştı. Bu yıl yapılacak çekilişin tam bilete çıkması halinde, 600 milyon liralık ikramiye ödülüyle birlikte rekor da el değiştirecek.
Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet 150 liradan, yarım bilet 300 liradan ve tam bilet 600 liradan satılacak. Biletler yarın (10 Kasım) satışa çıkacak.
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