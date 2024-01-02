Milli Piyango Açıkladı: 400 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Belli Oldu!
Milli Piyango Açıkladı: 400 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Belli Oldu!
Yılbaşı büyük ikramiyesi olarak 400 milyon TL veren Milli Piyango'nun ödülünü tam bilet sahibi tek başına sırtlanmıştı. Büyük heyecanla beklenen çekilişin online bilete isabet etmesiyle sosyal medyada da 'kuyuya atılan bir taş' ile Kolombiya söylemleri yayılmıştı. Talihlinin nereden olduğu ortaya çıktı.
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Milli Piyango 2024 yılına girerken yılbaşı çekilişinde 400 milyonluk büyük ikramiyeyle birlikte "dağıtım garantisi" vermişti.
Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesiyle talihli çok merak edilmişti.
Dağıtım garantisi verilen 2024 ikramiyelerinde biletin sahibi ve yaşadığı yer de merak edildi.
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