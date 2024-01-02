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Milli Piyango Açıkladı: 400 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Belli Oldu!

Milli Piyango Açıkladı: 400 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Belli Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.01.2024 - 17:41

Yılbaşı büyük ikramiyesi olarak 400 milyon TL veren Milli Piyango'nun ödülünü tam bilet sahibi tek başına sırtlanmıştı. Büyük heyecanla beklenen çekilişin online bilete isabet etmesiyle sosyal medyada da 'kuyuya atılan bir taş' ile Kolombiya söylemleri yayılmıştı. Talihlinin nereden olduğu ortaya çıktı.

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Milli Piyango 2024 yılına girerken yılbaşı çekilişinde 400 milyonluk büyük ikramiyeyle birlikte "dağıtım garantisi" vermişti.

Milli Piyango 2024 yılına girerken yılbaşı çekilişinde 400 milyonluk büyük ikramiyeyle birlikte "dağıtım garantisi" vermişti.

Sonuçlar gece açıklanıp 400 milyon TL'lik büyük ikramiye online bir bilete çıkınca sosyal medya da rahat durmamıştı.

Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesiyle talihli çok merak edilmişti.

Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesiyle talihli çok merak edilmişti.

31 Aralık 2023 akşamı yapılan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye internet üzerinden alınan online tam bilete isabet ederken, kazanan biletin numarası da 3550054 olarak belirlenmişti.

Milli Piyango'dan yapılan açıklamada, büyük ikramiyenin sahibinin İstanbul'da yaşadığı açıklandı. Sosyal medyada goygoya dönen 'Kolombiya' iddiaları da boşa çıktı.

Dağıtım garantisi verilen 2024 ikramiyelerinde biletin sahibi ve yaşadığı yer de merak edildi.

Dağıtım garantisi verilen 2024 ikramiyelerinde biletin sahibi ve yaşadığı yer de merak edildi.

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ (Sisal Şans), bir açıklama yaparak, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul'a çıktığını açıkladı. 

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 'Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, 'İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı' iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır' denildi.

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