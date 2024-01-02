Milli Piyango Açıkladı: 400 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Belli Oldu!

Yılbaşı büyük ikramiyesi olarak 400 milyon TL veren Milli Piyango'nun ödülünü tam bilet sahibi tek başına sırtlanmıştı. Büyük heyecanla beklenen çekilişin online bilete isabet etmesiyle sosyal medyada da 'kuyuya atılan bir taş' ile Kolombiya söylemleri yayılmıştı. Talihlinin nereden olduğu ortaya çıktı.