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Yasa Dışı Bahis Soruşturması Kapsamında Ev Hapsinde Bulunan Mehmet Ali Erbil'den 'Legal' Kumar Açıklaması!

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Yasa Dışı Bahis Soruşturması Kapsamında Ev Hapsinde Bulunan Mehmet Ali Erbil'den 'Legal' Kumar Açıklaması!

Mehmet Ali Erbil
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.11.2024 - 00:14

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi isimlerin de yer aldığı yasa dışı bahse teşvik soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaparak elde ettiği haksız kazanç ortaya çıkmıştı. Fenomenlerin 250 bin liradan başlayan tarifelerle yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıklarının belirlenmesinin ardından soruşturma derinleştirilmişti. Soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi verilirken, 10 kişi tutuklanmıştı. Ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Magazinsortie.com / Olcay Ünal Sert

Kaynak: https://www.magazinsortie.com/mehmet-...
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Yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında pek çok ünlü ve sosyal medya fenomeninin aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı.

Yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında pek çok ünlü ve sosyal medya fenomeninin aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi verilirken, 10 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi verilirken, 10 kişi tutuklanmıştı.

Detaylar:

Aldığı ceza sebebiyle ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil, konuyla ilgili sessizliğini bozarak Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e açıklamalarda bulundu.

Aldığı ceza sebebiyle ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil, konuyla ilgili sessizliğini bozarak Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e açıklamalarda bulundu.

3 yılla yargılanan Erbil, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

3 yılla yargılanan Erbil, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Ben legallerde oynadım. Svilengrad'da anons ettiysem de gayri resmi miydi yani site miydi? Herkesin gittiği Bulgaristan'da herkese açık olan bir yerdi. Orada benim arkadaşlarım vardı, gelin buraya kumar oynayın mı dedim? Bu da yok!' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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