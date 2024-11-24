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Danla Bilic'ten "Türkiye'de Erkek Kalmadı" Sözlerine Fazla Eril Bir Cevap Veren Kullanıcıya Anlamlı Teklif!

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Danla Bilic'ten "Türkiye'de Erkek Kalmadı" Sözlerine Fazla Eril Bir Cevap Veren Kullanıcıya Anlamlı Teklif!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.11.2024 - 18:47

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Hülya Avşar'ın YouTube programı 'Bir Hülya Avşar'ın son konuğuydu. Sosyal medyada yaptıklarıyla sık sık gündem olmayı başaran Bilic, bu kez de programda sorulara verdiği yanıtlarla konuşuldu. Maddi gücünden erkeklerle ilgili fikirlerine kadar neredeyse tüm sözleri sosyal medyanın resmen nabzını tutmuştu. 'Türkiye’de erkek kalmadı.' diyen Bilic'in bu sözleri kimilerinden destek görürken, kimileri tarafından da ağır eleştirilmişti. Bu kez de bir kullanıcı, ünlü fenomenin bu sözlerine son derece eril bir cevap verdi. Hiçbir konuda lafını esirgemeyen Danla Bilic de gelen tepkiye ilginç bir teklifle cevap verdi.

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Sosyal medya fenomenleri arasında en tanınan ve belki de her hareketi, her sözü gündem olan isimlerden biri Danla Bilic.

Sosyal medya fenomenleri arasında en tanınan ve belki de her hareketi, her sözü gündem olan isimlerden biri Danla Bilic.

Kendisinin yaptırdığı 'yerinde' estetiklerden tutun da lafını esirgemeyişine, hayatını dolu dolu yaşamasına ya da giyim tarzına kadar hemen her şey gündem olmayı başarıyor.

Kendisinin yaptırdığı 'yerinde' estetiklerden tutun da lafını esirgemeyişine, hayatını dolu dolu yaşamasına ya da giyim tarzına kadar hemen her şey gündem olmayı başarıyor.

Kendisini geçtiğimiz gün de Hülya Avşar'ın YouTube programı olan Bir Hülya Avşar'da izlemiştik. Hiç şaşırılmayacak bir biçimde programda söylediği sözler de kısa sürede gündem olmayı başardı elbette!

Kendisini geçtiğimiz gün de Hülya Avşar'ın YouTube programı olan Bir Hülya Avşar'da izlemiştik. Hiç şaşırılmayacak bir biçimde programda söylediği sözler de kısa sürede gündem olmayı başardı elbette!

Programda erkeklerle ilgili tartışma yaratan sözlerine dair detayları buradan okuyabilirsiniz:

Aradan günler geçse de Bilic'in “Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar da kadın.” sözleri hala konuşulmaya devam ediyor.

Aradan günler geçse de Bilic'in “Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar da kadın.” sözleri hala konuşulmaya devam ediyor.

Bilic'in sözlerine tepki gösterenlerden biri de X kullanıcısı @raskolibov oldu. Ancak "Bu prenseslerle evlenirken evi, arabayı, her türlü masrafı biz edeceğiz" sözlerine Danla Bilic sessiz kalmadı.

Bilic'in sözlerine tepki gösterenlerden biri de X kullanıcısı @raskolibov oldu. Ancak "Bu prenseslerle evlenirken evi, arabayı, her türlü masrafı biz edeceğiz" sözlerine Danla Bilic sessiz kalmadı.
twitter.com
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Gelen bu tepki üzerine Danla Bilic, "Sen camı sileceksen evi, arabanı alırım." diyerek kadın-erkek eşitliğini göz ardı edenlere bir mesaj daha vermiş oldu.

Gelen bu tepki üzerine Danla Bilic, "Sen camı sileceksen evi, arabanı alırım." diyerek kadın-erkek eşitliğini göz ardı edenlere bir mesaj daha vermiş oldu.
twitter.com

Bilic'in teklifini kabul eden pek çok isim oldu 😅

Bilic'in teklifini kabul eden pek çok isim oldu 😅
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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