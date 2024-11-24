Danla Bilic'ten "Türkiye'de Erkek Kalmadı" Sözlerine Fazla Eril Bir Cevap Veren Kullanıcıya Anlamlı Teklif!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Hülya Avşar'ın YouTube programı 'Bir Hülya Avşar'ın son konuğuydu. Sosyal medyada yaptıklarıyla sık sık gündem olmayı başaran Bilic, bu kez de programda sorulara verdiği yanıtlarla konuşuldu. Maddi gücünden erkeklerle ilgili fikirlerine kadar neredeyse tüm sözleri sosyal medyanın resmen nabzını tutmuştu. 'Türkiye’de erkek kalmadı.' diyen Bilic'in bu sözleri kimilerinden destek görürken, kimileri tarafından da ağır eleştirilmişti. Bu kez de bir kullanıcı, ünlü fenomenin bu sözlerine son derece eril bir cevap verdi. Hiçbir konuda lafını esirgemeyen Danla Bilic de gelen tepkiye ilginç bir teklifle cevap verdi.