Renkli Makyajlarına Alıştığımız Yıldız Tilbe'nin 18 Yaşındaki Dupduru Güzelliğine Hayran Kalacaksınız!
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Renkli Makyajlarına Alıştığımız Yıldız Tilbe'nin 18 Yaşındaki Dupduru Güzelliğine Hayran Kalacaksınız!
Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Yıldız Tilbe, yalnızca şarkılarıyla değil farklı tarzıyla da sık sık gündemimize geliyor. Renkli kişiliğini tarzına da yansıtan Tilbe, sahne kostümlerinden tutun da makyajına varana kadar karakterini yansıtıyor. Onu renkli halleriyle görüşmeye alışmışken Tilbe'den gençliğine dair bir fotoğraf geldi. 18 yaşındaki halini paylaşan ünlü sanatçı bu haliyle büyük beğeni topladı. Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
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Yıldız Tilbe'yi muhteşem sesi ve yarattığı bestelerin yanı sıra renkli kişiliğiyle de tanıyoruz.
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Hüzünlü şarkıları bir yana dursun, renkli kıyafetleri ve makyajı ile eğlenceli kişiliğiyle sık sık karşımıza çıkıyor.
Hatta belki de onu bu haliyle özdeşleştirdik. Ancak öyle bir hamlede bulundu ki aklımızdaki algı bir anda dağıldı.
Ünlü şarkıcı X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
18 yaşındaki halini paylaşan ünlü oyuncunun duru güzelliğini görenler hayranlığını gizleyemedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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