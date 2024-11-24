Senin karakterinle eşleşen karakter Musa. O kadar iyi kalpli o kadar arkadaş canlısı bir insansın ki, herkesin böyle bir arkadaşı mutlaka olmalı. İnsanları kendisinden çok düşünen ama her zaman diğerleri tarafından kırılan bir kadın kendisi. Sen de o kadar güzel bir insansın ki, sevdiğin insanlar için elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Hiçbir zaman kendini ön plana koymazsın. Daima başkalarının iyiliğini ister, onlara yardım edersin. Gerçekten herkesin hayatında senin gibi bir arkadaşı olmalı!