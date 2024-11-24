Sadece Oldlar Bilir! Hangi Winx Club Karakterisin?
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Sadece Oldlar Bilir! Hangi Winx Club Karakterisin?
Haydi sihirli bir yolculuğa çıkalım ve Winx dünyasında hangi karakterin ruhunu taşıdığını keşfedelim! Cesur lider Bloom mu, yaratıcı ve enerjik Stella mı, yoksa sakin ve bilge Flora mı? Bu test, kişiliğine en uygun Winx perisini bulmana yardımcı olacak. Cevaplarını ver, içindeki büyülü gücü öğren ve Winx dünyasında seni bekleyen rolü keşfet!
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1. Yaşını seçer misin?
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2. Öncelikle söyle bakalım burcun hangi element grubunda?
3. Asla tolerans gösteremeyeceğin davranış türü hangisi?
4. Peki bir şeye üzüldüğünde dışarıya bunu yansıtır mısın?
5. İnsanlarla ilişkin daha çok hangi çerçevededir?
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6. Peki insanlara yardım etmek senin için ne kadar önemli?
7. Son olarak bu kelimelerden hangisini gördüğünde ''Bu tam olarak beni anlatıyor'' dedin?
Bloom!
Musa!
Layla!
Tecna!
Flora!
Stella!
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