Önceki Hayatında Hangi Hayvandın?
Önceki Hayatında Hangi Hayvandın?
Önceki hayatında bir hayvan olsaydın bu ne olurdu merak ediyor musun? Senin karakterin hangi hayvan dostumuzla benziyor acaba? Testi çöz cevabı öğrenelim!
Hadi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini nerede iyi hissedersin?
4. Tatil planların genelde nasıl olur?
5. Hayatta en değer verdiğin şey ne?
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6. Seni en iyi tanımlayan kelime ne?
7. Kendine bir yaşam alanı seç bakalım!
8. Kendinde en sevmediğin özelliğin ne?
9. Peki hayvanlarda en özendiğin şey ne?
10. Son olarak bir mevsim seç bakalım!
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Sen önceki hayatında attın!
Sen önceki hayatında baykuştun!
Sen önceki hayatında yunustun!
Sen önceki hayatında kaplumbağaydın!
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