Önceki Hayatında Hangi Hayvandın?

Bir önceki hayatta eğer bir karakter seçme şansın olsaydı, kesinlikle bir at olurdun! Çünkü senin enerjin, özgürlük aşkın ve macera ruhun tam da bir atın sahip olduğu özelliklere denk geliyor. Onlar, gün boyu koşturup oynayabilirler ve yine de enerjileri hiç tükenmez. Senin de enerjinin hiç tükenmediği bir gerçek. İşte bu yüzden bir önceki hayatında bir at olabilirdin. Özgürlüğüne düşkün biri olarak, geniş alanlarda özgürce dolaşmayı, yeni yerler keşfetmeyi seviyorsun. Onlarda, geniş çayırlarda, dağların eteklerinde, nehir kenarlarında özgürce dolaşmayı, yeni yerler keşfetmeyi çok severler. Senin de bu konuda onlara benzediğin kesin. Sonuç olarak, enerjik, özgürlüğüne düşkün ve maceraperest biri olan sen, bir önceki hayatında muhtemelen bir at olabilirdin. Belki de bu yüzden atlarla bu kadar çok ortak noktan var. Kim bilir, belki de bir sonraki hayatta tekrar bir at olmayı seçersin!