Venüs Burcuna Göre Senin Giyim Tarzını Ortaya Çıkarıyoruz!
Venüs Burcuna Göre Senin Giyim Tarzını Ortaya Çıkarıyoruz!
Venüs burcuna göre nasıl giyinmelisin?
Haydi teste!
Not:Venüs burcunuzu bulmak için doğum tarihiniz, saatiniz ve doğduğunuz yeri bilmeniz gereklidir!
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Venüs burcunu seçer misin?
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Vintage esintiler...
Vanilya şıklığı...
Hem gündelik şıklığı hem de gece şıklığını harmanlamak...
Kadınsı estetik...
Cesur parçalar...
Konforlu rahat stil...
Maskülen ve Feminen karışımı...
Karakterini ortaya koyan görünümler...
Her zaman rahat, aynı zamanda havalı...
Klasik görünümden vazgeçemeyenler...
Güçlü ve cesur desenler...
Ruhani, romantik ve yumuşak...
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