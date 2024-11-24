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Bu Aşk Ülke Sınırlarını Aştı: Kubilay Aka'dan Biricik Aşkı Hafsanur Sancaktutan'ı Şımartan Sürpriz

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Bu Aşk Ülke Sınırlarını Aştı: Kubilay Aka'dan Biricik Aşkı Hafsanur Sancaktutan'ı Şımartan Sürpriz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 00:30

Bir süredir aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftimiz Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile epey konuşuluyor biliyorsunuz. Kimilerine samimi gelen bu ilişki bazılarına isi başladığı günden beri geçmiyor ve reklam ilişkisi olarak lanse ediliyor. Çiftimizin aşklarının başlaması olay olmuştu devamı ise ayrı bir olay olmuş oluyor böylelikle. Bugün ise Kubilay Aka, Brezilya'daki sevgilisine güzel bir jest yaptı. Sancaktutan bu jesti ''Aşırı şımardım'' notunu düşerek paylaştı.

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Genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın yıldızı 'Son Yaz' dizisinde hayat verdiği 'Yağmur' karakterinin ardından parlamıştı.

Genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın yıldızı 'Son Yaz' dizisinde hayat verdiği 'Yağmur' karakterinin ardından parlamıştı.

Kubilay Aka'nın ismini ise şimdilerde bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan 'Esas Oğlan' isimli dizi ile sık sık duymaya başladık. Aka'nın dizide Hadise ile paylaştığı bazı sahneler sosyal medyada viral olmuş durumda belki biliyorsunuzdur.

Kubilay Aka'nın ismini ise şimdilerde bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan 'Esas Oğlan' isimli dizi ile sık sık duymaya başladık. Aka'nın dizide Hadise ile paylaştığı bazı sahneler sosyal medyada viral olmuş durumda belki biliyorsunuzdur.

Birbirinden başaralı bir şekilde kariyerlerinin zirvesinde olan ünlü çiftimizin ilişkisi ise Ağustos ayında başlamıştı.

Birbirinden başaralı bir şekilde kariyerlerinin zirvesinde olan ünlü çiftimizin ilişkisi ise Ağustos ayında başlamıştı.

O zamandan beri liseli aşıklar misali el ele diz dize aşk yaşayan ve bunu her fırsatta sosyal medya üzerinden paylaşan çiftimizden yeni bir paylaşım geldi.

O zamandan beri liseli aşıklar misali el ele diz dize aşk yaşayan ve bunu her fırsatta sosyal medya üzerinden paylaşan çiftimizden yeni bir paylaşım geldi.

Kubilay Aka, şu günlerde iş için Brezilya'da olan biricik aşkı Hafsanur Sancaktutan'a epey özenilmiş bir çiçek buketi yolladı. Bunun ardından güzel oyuncu aşka gelerek şu hikayeyi paylaştı👇

Kubilay Aka, şu günlerde iş için Brezilya'da olan biricik aşkı Hafsanur Sancaktutan'a epey özenilmiş bir çiçek buketi yolladı. Bunun ardından güzel oyuncu aşka gelerek şu hikayeyi paylaştı👇

''Aşırı şımardım :) Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin'' notunu düştü.

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Erkek tarafından ise bu paylaşıma yanıt hiç gecikmeden geldi👇

Erkek tarafından ise bu paylaşıma yanıt hiç gecikmeden geldi👇

''Sen şımar diye hep''

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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