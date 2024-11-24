Bu Aşk Ülke Sınırlarını Aştı: Kubilay Aka'dan Biricik Aşkı Hafsanur Sancaktutan'ı Şımartan Sürpriz

Bir süredir aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftimiz Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile epey konuşuluyor biliyorsunuz. Kimilerine samimi gelen bu ilişki bazılarına isi başladığı günden beri geçmiyor ve reklam ilişkisi olarak lanse ediliyor. Çiftimizin aşklarının başlaması olay olmuştu devamı ise ayrı bir olay olmuş oluyor böylelikle. Bugün ise Kubilay Aka, Brezilya'daki sevgilisine güzel bir jest yaptı. Sancaktutan bu jesti ''Aşırı şımardım'' notunu düşerek paylaştı.