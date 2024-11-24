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O Artık Bildiğiniz Gibi Değil: Ünlü Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan Şaşırtan Özel Hayat İtirafı!

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O Artık Bildiğiniz Gibi Değil: Ünlü Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan Şaşırtan Özel Hayat İtirafı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 23:09

Enerjisi ve yeteneğiyle Türk dizi ve sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Berrak Tüzünataç'ın onu ''o'' yapan; samimi, güçlü ve biraz da deli dolu bir havası var biliyorsunuz. Tüzünataç, geçtiğimiz ay kırk yaşına basmış ve bizler de buna inanmak istememiştik hatırlarsınız. En son doğum günü paylaşımıyla gündeme gelen güzel oyuncu, bu sefer de yaptığı özel hayat açıklamasıyla dikkat çekti. Sorulan soruları detaylı bir şekilde cevaplamasa da kendince ''malzemeyi verip'' gitti.

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Duruşundan konuşmasına, bakışlarından ses tonuna kadar ''Ben buradayım!'' diyen kadın oyuncularımızdan biri de Berrak Tüzünataç. Kendisini rol aldığı 'Fi' ve 'Ezel' gibi başarılı yapımlardaki oyunculuğuyla tanıyoruz.

Duruşundan konuşmasına, bakışlarından ses tonuna kadar ''Ben buradayım!'' diyen kadın oyuncularımızdan biri de Berrak Tüzünataç. Kendisini rol aldığı 'Fi' ve 'Ezel' gibi başarılı yapımlardaki oyunculuğuyla tanıyoruz.

Son zamanlarda bir dergi için verdiği platin sarı saçlı pozlarıyla epey bir gündem olmuştu kendisi hatırlarsanız👇

Son zamanlarda bir dergi için verdiği platin sarı saçlı pozlarıyla epey bir gündem olmuştu kendisi hatırlarsanız👇

Kariyer hayatında parlamış olsa da aşk hayatında şimdiye kadar işler pek de yolunda gitmedi Tüzünataç için. Öyle ki güzel oyuncu Okan Bayülgen, Nejat İşler, Can Bonomo ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerle bir dönemler aşk yaşamış fakat anlaşamayarak yollarını ayırmıştı.

Kariyer hayatında parlamış olsa da aşk hayatında şimdiye kadar işler pek de yolunda gitmedi Tüzünataç için. Öyle ki güzel oyuncu Okan Bayülgen, Nejat İşler, Can Bonomo ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerle bir dönemler aşk yaşamış fakat anlaşamayarak yollarını ayırmıştı.

Arnavutköy'de yürüyüş yaparken basın mensuplarınca görüntülenen Berrak Tüzünataç, 'yeni yaş, yeni kararlar' demiş olacak ki aşk hayatıyla ilgili aldığı bir kararı paylaştı. “Hayatımda kimse yok. Ama bu benim tercihim.'' dedi.

Arnavutköy'de yürüyüş yaparken basın mensuplarınca görüntülenen Berrak Tüzünataç, 'yeni yaş, yeni kararlar' demiş olacak ki aşk hayatıyla ilgili aldığı bir kararı paylaştı. “Hayatımda kimse yok. Ama bu benim tercihim.'' dedi.

Cümlesini ''Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar. Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun” diyerek tamamlayan Berrak Tüzünataç, ardından kahkaha atarak oradan uzaklaştı.

Cümlesini ''Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar. Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun” diyerek tamamlayan Berrak Tüzünataç, ardından kahkaha atarak oradan uzaklaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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