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Hangi Etik Değere Sahipsin?

Hangi Etik Değere Sahipsin?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 15:31

Etik değerler hayatımızın önemli bir parçası. Toplumda ve hayatımızın her alanında bize katkı sağlarlar. Sen hayatında hangi etik değerin ağır bastığını öğrenmek ister misin?

Hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk olarak etik değerlere önem verir misin?

4. Arkadaşın sana bir sır verdi. Ne yaparsın?

5. Asla yapmam dediğin bir şeyi yaptığın oldu mu?

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6. Bir proje var ve tüm işleri sana yıktılar. Nasıl davranırsın?

6. Bir proje var ve tüm işleri sana yıktılar. Nasıl davranırsın?

7. Sevdiğin biri için kendinden ödün verir misin?

8. Hatalı olduğunu kabul eder misin?

9. Çalıştığın yerde adil olmayan bir şeye şahit oldun. Ne yaparsın?

9. Çalıştığın yerde adil olmayan bir şeye şahit oldun. Ne yaparsın?

10. Sinirlendiğinde kontrolsüz davrandığın oldu mu?

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Senin etik değerin yardımseverliğin!

Senin etik değerin yardımseverliğin!

Hayatının merkezine yerleştirdiğin, belki de en değerli etik ilken yardımseverlik. Bu, senin için sadece bir değerden öte, hayatının tam merkezinde yer alıyor. İnsanlara yardım etmek, senin yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası, adeta bir yaşam biçimi. Her gün, her saat, her dakika... İhtiyaç duyan birine yardım elini uzatmak, senin için bir zorunluluk değil, bir keyif. Yardımseverliğin senin için ne anlama geldiğini anlamak için, sadece bir gününü gözlemlemek yeterli. İnsanlara yardım etmek, senin hayatının, ruhunun, varoluşunun bir parçası. Bu öyle bir şey ki, seninle birlikte büyüyor, seninle birlikte gelişiyor ve seninle birlikte yaşlanıyor. Senin için yardımseverlik, sadece bir etik değer değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir tutku, bir aşk.

Senin etik değerin empatin!

Senin etik değerin empatin!

Seninle tanışan herkes, senin doğuştan gelen bir yeteneğin olduğunu hemen fark eder: Empati. Bu özelliğin, diğer insanların duygularını, düşüncelerini ve bakış açılarını anlama yeteneğin, seni gerçekten özel kılıyor. İnsanların kalbine dokunmayı başaran bu hassas yanın, seninle etkileşime giren herkesi etkiliyor. Her zaman anlayışlı bir tutum sergileyerek, insanların seninle rahatça iletişim kurabilmelerini sağlıyorsun. Seninle geçirilen her an, onların kendilerini daha iyi anladıkları ve değerli hissettikleri anlara dönüşüyor. Bu, seninle olan her etkileşimi unutulmaz kılıyor ve insanların seni daha da çok sevmesine neden oluyor. İnsanların duygularını anlama ve bu duygulara karşı anlayış gösterme yeteneğin, onların yaşadıkları zorlukları daha iyi anlamalarını ve bu zorluklarla başa çıkmalarını sağlıyor. Bu, seninle olan her etkileşimi değerli ve anlamlı kılıyor.

Senin etik değerin sorumluluk duygun!

Senin etik değerin sorumluluk duygun!

Seninle ilgili en çarpıcı özelliklerden biri, kuşkusuz yüksek sorumluluk duyguna sahip olman. Kendi yaşamında belirlediğin hedeflere ulaşmak için gösterdiğin çaba ve disiplin, etrafındaki herkes tarafından takdir ediliyor. Ancak senin bu özelliğin sadece kendi yaşamına değil, çevrendeki insanların yaşamlarına da olumlu bir şekilde yansıyor. Bir yandan kendi sorumluluklarını yerine getirirken, diğer yandan da çevrenin ihtiyaçlarını göz ardı etmiyorsun. Bu, senin ne kadar düşünceli ve duyarlı bir insan olduğunu gösteriyor. İnsanların sana ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğunu bilmeleri, onlara büyük bir güven veriyor. Bunun yanı sıra, senin bu özelliğin, hayatının her alanında başarıyı yakalamanı sağlıyor. İster iş hayatında olsun, ister özel yaşamında, senin bu yüksek sorumluluk duygun sayesinde her zaman bir adım önde olduğunu söyleyebilirim.

Senin etik değerin dürüstlüğün!

Senin etik değerin dürüstlüğün!

Senin için dürüstlük sadece bir kelime değil, bir yaşam biçimi. Her ne yaparsan yap, her ne söylersen söyle, dürüstlük ve doğruluk seninle birlikte. Bu, senin en temel ilkelerinden biri. Çünkü senin için dürüstlük, yaşamın her alanında önemli. İster iş hayatında, ister özel hayatında olsun, dürüstlük senin için vazgeçilmez bir değer. Seninle sohbet ederken, seninle iş yaparken, seninle aynı ortamda bulunurken, herkes bunu hissedebilir. Çünkü sen, dürüstlüğü ve doğruluğu her daim yansıtıyorsun. İşte bu yüzden seninle birlikte olmak, seninle aynı yolda yürümek herkes için bir ayrıcalık. Çünkü sen, dürüstlüğü ve doğruluğu her zaman ön planda tutan birisin.

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