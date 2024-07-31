Hangi Etik Değere Sahipsin?

Hayatının merkezine yerleştirdiğin, belki de en değerli etik ilken yardımseverlik. Bu, senin için sadece bir değerden öte, hayatının tam merkezinde yer alıyor. İnsanlara yardım etmek, senin yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası, adeta bir yaşam biçimi. Her gün, her saat, her dakika... İhtiyaç duyan birine yardım elini uzatmak, senin için bir zorunluluk değil, bir keyif. Yardımseverliğin senin için ne anlama geldiğini anlamak için, sadece bir gününü gözlemlemek yeterli. İnsanlara yardım etmek, senin hayatının, ruhunun, varoluşunun bir parçası. Bu öyle bir şey ki, seninle birlikte büyüyor, seninle birlikte gelişiyor ve seninle birlikte yaşlanıyor. Senin için yardımseverlik, sadece bir etik değer değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir tutku, bir aşk.