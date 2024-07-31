Hangi Etik Değere Sahipsin?
Hangi Etik Değere Sahipsin?
Etik değerler hayatımızın önemli bir parçası. Toplumda ve hayatımızın her alanında bize katkı sağlarlar. Sen hayatında hangi etik değerin ağır bastığını öğrenmek ister misin?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak etik değerlere önem verir misin?
4. Arkadaşın sana bir sır verdi. Ne yaparsın?
5. Asla yapmam dediğin bir şeyi yaptığın oldu mu?
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6. Bir proje var ve tüm işleri sana yıktılar. Nasıl davranırsın?
7. Sevdiğin biri için kendinden ödün verir misin?
8. Hatalı olduğunu kabul eder misin?
9. Çalıştığın yerde adil olmayan bir şeye şahit oldun. Ne yaparsın?
10. Sinirlendiğinde kontrolsüz davrandığın oldu mu?
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Senin etik değerin yardımseverliğin!
Senin etik değerin empatin!
Senin etik değerin sorumluluk duygun!
Senin etik değerin dürüstlüğün!
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