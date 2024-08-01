Evleneceğin Kişinin Mesleği Ne Olacak?
Evleneceğin Kişinin Mesleği Ne Olacak?
Evleneceğimiz kişiyi zaten çok merak ediyoruz öyle değil mi? Peki ya mesleği ne olacak? Bunu da merak ediyor musun? O zaman bu test tam sana göre! Testi çöz evleneceğin kişinin mesleğini öğrenelim.
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak bir ilişkin var mı?
4. Sence uzun ilişkinin sırrı nedir?
5. Sence evlilik aşkı öldürüyor mu?
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6. Bu renklerden birini seç bakalım.
7. Daha önce aldatıldın mı?
8. Sence maddiyat önemli mi?
9. Evleneceğin kişide olması gereken özellik bunlardan hangisi?
10. Son olarak düğününü seçer misin?
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Evleneceğin kişi mühendis olacak!
Evleneceğin kişi diş hekimi olacak!
Evleneceğin kişi mimar olacak!
Evleneceğin kişi şef olacak!
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