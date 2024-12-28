28 Aralık Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Aralık Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam tüm Türkiye'yi ekranlara kitleyen önemli haberleri sizin için derledik! Cumartesi akşamı kaçırdığınız veya yeniden incelemek isteyeceğiniz haberlerle 28 Aralık Cumartesi akşamı neler yaşandığına, gelin birlikte göz atalım. Acaba, 28 Aralık akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte 28 Aralık Cumartesi akşamının kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberleri...
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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasında sanıkların son sözlerinin ardından karar açıklandı. Anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Cinayetten beraat eden Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizleme ve yok etmekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı: "Bu süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse, o grubun dışında kalmayı asla istemem."
Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Kazakistan’da Rus füzesi nedeniyle düştü ve yaşanan acı olayda 38 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev’den özür diledi ve kazaya ilişkin "trajik olay" ifadelerini kullandı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin ilk açıklama DEM Parti'den geldi. Açıklamada, "Görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadelerine yer verildi.
Narin Güran cinayet davasında tartışmaya neden olan Nevzat Bahtiyar kararının hemen ardından Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den “Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir” açıklaması geldi.
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ait olduğu iddia edilen 600 milyon TL değerindeki evin fotoğraflarını gösterdi. 14 bin metrekare alanda inşa edilen villa sosyal medyanın da dikkatini çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan Kongresi’nde gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşması sırasında fahiş fiyatlı ürünlerin boykot edilmesi konusunda vatandaşlara seslendi ve “Fahiş fiyat artışı yapan ürünleri boykot edin” dedi.
Drop Site News'in 13 üst düzey mevcut ve eski BBC gazetecisi ile yaptığı görüşemeler ve gazeteci Owen Jones tarafından yayınlanan rapor ile BBC'nin İsrail-Filistin haberlerinin arka yüzü ifşa edildi. Gazetecilerin iddiaları ve rapor, BBC'nin taraflı tutumuna ve İsrail desteğine işaret etti.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair yorumda bulunan isim Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Kütahyalı kulis bilgisi olarak "Abdullah Öcalan, silahların tamamen gömüldüğünü ve artık sadece siyaset döneminin başladığını tüm Kürt Halkı’na ve dünyaya duyuracak bugün. Türk siyasi hayatında dönüm noktası olacak bugün." dedi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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