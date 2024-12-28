Rusya Devlet Başkanı Putin Düşen Azerbaycan Uçağı İçin Aliyev'den Özür Diledi
Rusya Devlet Başkanı Putin Düşen Azerbaycan Uçağı İçin Aliyev'den Özür Diledi
Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçağın düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşmesine Rus füzesinin neden olduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak özür diledi. Rus hava sahasında meydana gelen kaza nedeniyle özür dileyen Putin, olayı ‘trajik’ olarak nitelendirdi.
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Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Kazakistan’da Rus füzesi nedeniyle düşmüştü. Olayda 38 kişi yaşamını yitirmişti.
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Rus füzesi, drone hava faaliyet sırasında uçağa ateşlendi ve uçağın yanında patlayarak yolcuları ve kabin ekibi vurdu.
Olay üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev’e özür telefonunda bulundu. Özür dileyen Putin, kazayla ilgili ‘trajik olay’ ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kremlin’den de eş zamanlı açıklama geldi. Kremlin, uçağın Grozni'ye iniş yaparken Ukrayna'nın Rusya'ya drone'larla saldırdığını, Rusya'nın da bu sırada Ukrayna drone'larını püskürttüğünü belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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