BJK Seçiminde Neden İki Adaya da Oy Vermeyeceğim?
Biraz uzun oldu ama merak edip okursanız sevinirim.
Öncelikle, her iki adayın seçim sürecindeki kampanya ve performanslarını Beşiktaş Başkanlık makamını dolduracak ciddiyette bulmadım. Plan ve projelerinin çoğunu hayali buldum.
Her ikisinin de Beşiktaş’ı kurtarma planlarının temelinde inşaatçılık vardı.
Ana faaliyet alanımızdan bahseden yok!
Beşiktaş’ın ana faaliyet alanı spordur. Spor kulüpleri sporcu yetiştirir, sporcu satar, sporcu alırlar. Ana faaliyet budur. Bu faaliyeti sürdürmek için de yayın gelirleri, sponsorluk ve ürün satış gelirleri ve tribün gelirleri yaratırlar. Ama başarılı spor kulüplerini ayakta tutan en önemli kaynak, altyapıdan yetiştireceği sporculardır. Nasıl ülkelerin ithalatı ihracatından fazla olunca cari açık veriyorlarsa, sporcu yetiştirmeden sürekli transfer yaparak var olmak isteyen spor kulüpleri de hiçbir zaman borç batağından çıkamazlar.
Her iki başkan adayının da geleceğe yönelik bir alt yapı planı maalesef yok. Taşıma suyla borçları ödeyeceklerini söylüyorlar. Kısa vadede borçlar ödense bile, sağlam bir alt yapı projesi olmadığı için, transfere harcanacak paralar ile borç tekrar hızla artacaktır.
Hüseyin Yücel, Hasan Arat’ın yönetiminin 2. başkanı idi. O yönetim 10 ayda kulübün borçlarını 100 milyon Euro artırdı. Şimdi H. Yücel, eski yönetimi suçluyor, bütün suçu Hasan Arat’a yıkmaya çalışıyor. Hasan Arat elbette birinci derecede sorumludur. Ancak, ‘Ben karşı çıkmıştım, dinlemedi’ demekle kurtulamaz. Hasan Arat’ın tüm icraatları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinde mevcuttur. Şayet o kararların altına imza atmayıp, muhalefet şerhi koysaydı, biraz haklılık payı olurdu. Ama hem her kararın altına imza atıp hem de ben karşı çıkmıştım, denilirse inandırıcı olmaz.
Hasan Arat’ın kaçışından sonra, mevcut yönetim kurulunun istifası bir fedakarlık, kahramanlık öyküsü gibi sunuldu. İstifa etmemelerinin temel nedeni Beşiktaş aşkı değil kayyım korkusuydu. Çünkü kayyım atansa idi, ilk icraatı, bütçeyi aşan borçlanma miktarını yönetim kurulu üyelerinden tahsil etmek olacaktı. Zira yeni spor yasası ile yönetim kurulu üyeleri de mal varlıkları ile kulüp borçlarına karşı sorumlular. Bu korku ile istifa etmediler.
Her iki adaya da oy vermemin temel nedenleri bunlardır.
Düzeysiz davranışlar...
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