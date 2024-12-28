BJK Seçiminde Neden İki Adaya da Oy Vermeyeceğim?

Biri Belediyeye ait bir taşınmazın üzerine hayal kuruyor, diğeri ise 2-3 sene içinde 200 milyon Euro kar edecek bir projeden bahsediyor.

Belediyenin arsasının üzerine sportif amaç dışında bir şey yapılamayacağını kendi de biliyor ama ekranda, bu işi ‘alengirli' yollardan halledeceğini ima ediyor. Diğerinin 2-3 senede 200 milyon Euro para getirecek işinin, getiri oranını %20 kabul edersek, toplam 1 milyar Euro tutarında bir iş yaratması gerekir. Türk parasına vurursak 36-37 milyar TL’lik bir işten bahsediyoruz. İki-üç sene içinde, sıfırdan bu hacimde bir iş kurmak hayalciliğin en önde gidenidir.

Ülkeyi yönetenler de ekonomiyi kurtarmanın yolu olarak inşaatçılığı seçmişlerdi. İnşaatçılıkla ekonominin kurtulmadığını hep birlikte gördük.