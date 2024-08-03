Senin Delirmene Ne Kadar Var?
Senin Delirmene Ne Kadar Var?
Sürekli istemediğimiz şeyleri üst üste yaşadığımız zamanlar oluyor. Bu da insanı bazen delirme noktasına getiriyor. Sen delirdin mi? Delirdiysen ne kadar delirdin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey ne?
4. Biri seni eleştirdiğinde tepkin nasıl olur?
5. Ailenden birinin sana yalan söylediğini fark ettin. Ne yaparsın?
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6. Geçmişi çok fazla düşünür müsün?
7. Bir tatil planı yapıyorsun. İlk düşündüğün şey ne olur?
8. Uyumakta zorluk çekiyor musun?
9. En nefret ettiğin özelliğin ne?
10. Bu renklerden hangisi sana iyi hissettiriyor?
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