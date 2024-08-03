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Senin Delirmene Ne Kadar Var?

Senin Delirmene Ne Kadar Var?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 14:02

Sürekli istemediğimiz şeyleri üst üste yaşadığımız zamanlar oluyor. Bu da insanı bazen delirme noktasına getiriyor. Sen delirdin mi? Delirdiysen ne kadar delirdin? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey ne?

3. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey ne?

4. Biri seni eleştirdiğinde tepkin nasıl olur?

5. Ailenden birinin sana yalan söylediğini fark ettin. Ne yaparsın?

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6. Geçmişi çok fazla düşünür müsün?

7. Bir tatil planı yapıyorsun. İlk düşündüğün şey ne olur?

7. Bir tatil planı yapıyorsun. İlk düşündüğün şey ne olur?

8. Uyumakta zorluk çekiyor musun?

9. En nefret ettiğin özelliğin ne?

9. En nefret ettiğin özelliğin ne?

10. Bu renklerden hangisi sana iyi hissettiriyor?

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Senin delirmene çok az kalmış!

Hayatın seni deliliğin kıyısına sürüklemiş. O kadar çok sıkıntı, o kadar çok dert var ki başında, kafanı kaşıyacak zamanın bile yok. Adeta bir fırtınanın ortasında kalmış gibi hissediyorsun. Her gün yeni bir olay, yeni bir sorunla karşılaşıyorsun. Bir yandan iş stresi, bir yandan ailevi sorunlar... Bir de üstüne üstlük arkadaş çevrenin gereksiz dedikoduları... Tüm bunlar seni nerdeyse delirme noktasına getirmiş. Kendini bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Her çıkış yolu bir başka soruna açılıyor. Evet, belki delirmeye bir adım kala olabilirsin. Ancak unutma ki, her zorluğun sonunda mutlaka bir çıkış yolu vardır. Belki de ihtiyacın olan şey, biraz durup etrafına bakmak, belki de biraz mola verip kendiyle baş başa kalmak. Kim bilir, belki de deliliğin eşiğinde olmak, aslında yeni bir başlangıca adım atmanın ilk işareti olabilir.

Sen delirmişsin!

Hayatın hızlı temposu, işlerin yoğunluğu ve günlük yaşamın karmaşası, seni tam anlamıyla seni delirtmiş. Artık o eski sakin, her daim aklı başında, dengeli kişiliğin yerini, tansiyonu tavan yapmış, sinirleri gergin bir hale bırakmış. Hayatın zorlukları, beklenmedik olayları ve karmaşası, seni adeta bir deliye çevirmiş. Artık seninle konuşanlar, karşılarında sürekli olarak tansiyonu yüksek, sinirleri alabildiğine gerilmiş birini buluyorlar. Bu haliyle sen, adeta bir deli rüzgarı gibi esiyorsun. İşte bu yüzden, etrafındakiler seni görünce 'Bu ne hal?' diye haykırıyorlar. Belki de biraz sakinleşip düşünmek sana da iyi gelebilir.

Senin delirmene daha çok var!

Merak etme, henüz çıldırma noktasına gelmedin. Evet, hayatın karmaşası, bazen seni zorluyor, bazen de tamamen delirtiyor. Ancak, bir nefes al ve rahatla. Çünkü senin delirme noktasına ulaşmana daha çok var. Bazı durumlar var ki, tüm enerjimizi emiyor ve bizi deliye döndürüyor. Ancak, her zaman hatırlamamız gereken bir şey var: bu durumlar sadece geçici. Evet, bazen hayatın getirdiği zorluklar karşısında çılgına dönmek isteyebilirsin. Ancak, bu durumları aşmak için gereken güç ve dayanıklılığa sahip olduğunu unutma. Bu yüzden, bir adım geri at, derin bir nefes al ve kendine biraz zaman ver.

Sen delirmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun!

Delirmek mi? Senin için bu kelime bir yabancı gibi, tanımadığın biri gibi. Senin ruhunun derinliklerinde bile bu kavramın izine rastlanmaz. O kadar sakin, o kadar dengeli, o kadar huzurlusun ki, adeta bir denizin durgun suları gibi. Etrafında sinirden delirmiş insanları görünce sen de şok oluyorsun. Bu sakinlik hali, bazen çevrendekileri tedirgin edebiliyor, belki de alışılmışın dışında bir durum olduğu için. Sakinlik senin için huzur resmen. İnsanlar senin bu sakinliğini görünce, adeta bir fırtınanın öncesi gibi hissediyorlar. Ama bilmiyorlar ki, senin fırtına öncesi değil, her daim huzur dolu bir limansın.

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