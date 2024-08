Senin Delirmene Ne Kadar Var?

Hayatın seni deliliğin kıyısına sürüklemiş. O kadar çok sıkıntı, o kadar çok dert var ki başında, kafanı kaşıyacak zamanın bile yok. Adeta bir fırtınanın ortasında kalmış gibi hissediyorsun. Her gün yeni bir olay, yeni bir sorunla karşılaşıyorsun. Bir yandan iş stresi, bir yandan ailevi sorunlar... Bir de üstüne üstlük arkadaş çevrenin gereksiz dedikoduları... Tüm bunlar seni nerdeyse delirme noktasına getirmiş. Kendini bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Her çıkış yolu bir başka soruna açılıyor. Evet, belki delirmeye bir adım kala olabilirsin. Ancak unutma ki, her zorluğun sonunda mutlaka bir çıkış yolu vardır. Belki de ihtiyacın olan şey, biraz durup etrafına bakmak, belki de biraz mola verip kendiyle baş başa kalmak. Kim bilir, belki de deliliğin eşiğinde olmak, aslında yeni bir başlangıca adım atmanın ilk işareti olabilir.