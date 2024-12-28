28 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Özel hayatıyla ve kariyeriyle adından bahsettiren İbrahim Kutluay katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme yeniden oturdu. Bir dönemlere Demet Akalın'la yaşadığı aşkla damga vuran ve magazinin önemli isimlerinden biri haline gelen Kutluay ardından Demet Şener'le yaptığı evlilikle konuşulmuştu. Uzun süre önce Demet Şener'le olan evliliğini de bitiren isim yaptığı açıklamalarla duyanları maziye götürdü. 'Hadise mi Gülşen mi?' sorusuna 'Gülşen' cevabını veren Kutluay magazinin tozlu sayfalarını yeniden açtı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülenen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ilişkisi sağlam adımlarla iletiyordu bildiğiniz gibi. En azından sosyal medyada dolu dizgin bir aşk yaşadıkları izlenimini vermeden geçmiyordu ikili. Birbirlerine yurt dışından bile romantik jestler yapan, fakat bir türlü gerçekçi bulunamayan Aka ve Sancaktutan aksine pek bir 'cringe' bulunuyordu. Kimilerinin çok önceden tahmin ettiği üzerine bu ilişki başlamasıdan beş ay sonra son buldu. Hatta ortaya ihanet iddiaları da atıldı. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti bizi yeniden şaşırttı. Üç gün önce ayrıldıkları iddia edilen çift birbirini yeniden takibe aldı!
Geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın müstakbel gelini hakkında yazdıkları görenlere ufak çaplı bir şok yaratmıştı. Sosyal medyaya damga vuran olaya tepkiler yağmıştı. Anne Gül Destan'ın gelini Arzum Kuruçalı'yı “Para avcısı” olarak nitelendirdiği, yaşından ve kıyafetinden dem vurduğu o paylaşımlara akıl sır erdirilemezken olaya beklenmedik bir isim dahil oldu. Demet Akalın'ın "Kaynana zorlaması" olarak adlandırdığı ve tepkisini dile getirdiği olayın detaylarına birlikte bakalım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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