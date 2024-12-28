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Melissa Vargas 2024 Yılının En İyi Voleybolcuları Arasında Yerini Aldı! Listenin 4. Sırasında!

Melissa Vargas 2024 Yılının En İyi Voleybolcuları Arasında Yerini Aldı! Listenin 4. Sırasında!

Filenin Sultanları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 01:04

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ile CVC Capital Partners ortaklığı ile oluşturulan Volleyball World, '2024 Yılının En İyileri' listesini açıklamaya başladı. Listede yer alan en iyi 10 voleybolcu sırayla açıklanırken dikkat çeken isim A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncumuz Melissa Vargas oldu. Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı Vargas bir kez daha ülkemizi gururlandırmayı başardı. 

İşte, 2024 yılının en iyi voleybolcuları listesi...

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Geçtiğimiz yıl "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" seçilen Melissa Vargas, 2024 yılında da Milli Takım formasıyla ter döktü!

Geçtiğimiz yıl "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" seçilen Melissa Vargas, 2024 yılında da Milli Takım formasıyla ter döktü!

2024 FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda forma giyen Melissa Vargas, başarılarına başarı kattı!

Vargas, 2024 FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda "en skorer" isim olurken ülkemizin de ilk kez Olimpiyat yarı finaline ulaşmasında önemli bir rol oynadı.

Vargas, 2024 FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda "en skorer" isim olurken ülkemizin de ilk kez Olimpiyat yarı finaline ulaşmasında önemli bir rol oynadı.

Kadınlar Olimpiyat tarihinde 42 sayı ile 2. en yüksek skor performansını elde eden yetenekli milli takım oyuncumuz, Volleyball World listesinde 4. sıraya yerleşti!

Melissa Vargas, 2024'ün en iyi 4. oyuncusu oldu!

Melissa Vargas, 2024'ün en iyi 4. oyuncusu oldu!
twitter.com

4. Melissa Vargas

5. Joanna Wolosz

6. Monica De Gennaro

7. Myriam Sylla

8. Sarina Koga

9. Alessia Orro

10. Agnieszka Korneluk

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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