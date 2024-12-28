Melissa Vargas 2024 Yılının En İyi Voleybolcuları Arasında Yerini Aldı! Listenin 4. Sırasında!

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ile CVC Capital Partners ortaklığı ile oluşturulan Volleyball World, '2024 Yılının En İyileri' listesini açıklamaya başladı. Listede yer alan en iyi 10 voleybolcu sırayla açıklanırken dikkat çeken isim A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncumuz Melissa Vargas oldu. Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı Vargas bir kez daha ülkemizi gururlandırmayı başardı.

İşte, 2024 yılının en iyi voleybolcuları listesi...