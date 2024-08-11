Evleneceğin Kişi Şu An Hayatında mı?
Evleneceğin Kişi Şu An Hayatında mı?
İlerde evleneceğin kişiyi tanıyor musun acaba? Belki şu an hayatında ama o olduğunu bilmiyorsun bile. Öğrenmek istiyorsan testi çöz!
Hadi bakalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevgilin var mı?
4. Evleneceğini düşündüğün birinden ayrıldın mı?
5. İlk görüşte aşka inanır mısın?
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6. Aşk senin için ne demek?
7. Eski sevgilinle arkadaş kalır mısın?
8. Aşk evliliği mi mantık evliliği mi?
9. Bir ilişkide affedemeyeceğin şey ne?
10. Son olarak evlilik senin için ne?
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Evleneceğin kişiyle berabersin!
Evleneceğin kişiyi tanıyorsun ama sevgili değilsiniz!
Evleneceğin kişi henüz hayatında değil!
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