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Evleneceğin Kişi Şu An Hayatında mı?

Evleneceğin Kişi Şu An Hayatında mı?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 13:01

İlerde evleneceğin kişiyi tanıyor musun acaba? Belki şu an hayatında ama o olduğunu bilmiyorsun bile. Öğrenmek istiyorsan testi çöz!

Hadi bakalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sevgilin var mı?

4. Evleneceğini düşündüğün birinden ayrıldın mı?

5. İlk görüşte aşka inanır mısın?

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6. Aşk senin için ne demek?

7. Eski sevgilinle arkadaş kalır mısın?

8. Aşk evliliği mi mantık evliliği mi?

9. Bir ilişkide affedemeyeceğin şey ne?

10. Son olarak evlilik senin için ne?

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Evleneceğin kişiyle berabersin!

Evleneceğin kişiyle berabersin!

Hayatının aşkını bulmuş olmanın verdiği huzur ve mutlulukla dolusun. Bu duygularınla adeta uçuyorsun ve kendini dünyanın en şanslı insanı olarak görüyorsun. Bu, bir rüya gibi geliyor belki de, ama hayır, bu gerçekten senin hayatın. Sevgilinle olan ilişkiniz, adeta bir masal gibi. Her anı dolu dolu yaşadığınız, birbirinizi tamamlayan bir çiftsiniz. Birlikte geçirdiğiniz her an, size mutluluk veriyor. Onunla birlikteyken, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Birlikte olmak, birlikte gülmek, birlikte ağlamak... İşte bu, sizin mutlu ilişkiniz. Sevgilinle olan ilişkiniz, birçok insanın hayalini kurduğu türden. Birbirinize olan sevginiz, saygınız ve anlayışınız, ilişkinizi güçlü kılıyor. Her ne olursa olsun birbirinizi destekliyorsunuz. Bu da sizin ilişkinizin temel taşlarından biri.

Evleneceğin kişiyi tanıyorsun ama sevgili değilsiniz!

Evleneceğin kişiyi tanıyorsun ama sevgili değilsiniz!

Evlilik hayali kurduğun kişi, hayatında zaten var. Belki de her gün gördüğünüz, belki de sadece arada sırada karşılaştığınız biri. Bu kişi, belki de en yakın arkadaşınız, belki de sadece bir tanıdığınız. Ama şu bir gerçek ki, bu kişi şu anda hayatınızın bir parçası. Birlikte kahve içtiğiniz, sohbet ettiğiniz, belki de birlikte film izlediğiniz biri. Bu kişi, belki de hayatınızın en önemli anlarını paylaştığınız, belki de en derin sırlarınızı anlattığınız biri. Ama şu an için sadece bir arkadaş, bir tanıdık. Belki de daha fazlası olabilir, belki de değil. Ancak şu bir gerçek ki, bu kişi şu anda hayatınızda. Ve belki de bir gün, bu kişiyle birlikte bir ömür geçireceksiniz. Evet, evleneceğiniz kişi belki de şu anda hayatınızın bir parçası. İşte bu, hayatın en büyük sürprizlerinden biri olabilir.

Evleneceğin kişi henüz hayatında değil!

Biraz heyecan, biraz da merakla bekliyorsun, değil mi? Evet, evleneceğin kişiyle henüz tanışmadın. Biraz sabırlı olman gerekiyor çünkü aşkın zamanı yok. Ne zaman nerede karşına çıkacağı hiç belli olmuyor. Belki bir sonraki köşeyi döndüğünde, belki de bir sonraki tatilinde karşına çıkacak. Kim bilir, belki de şu anda hayatının aşkıyla aynı şehirde yaşıyorsun ve bir sonraki otobüste onunla karşılaşacaksın. Biraz üzgün olduğunu biliyoruz, çünkü herkesin hayatında birini sevme ve sevilme ihtiyacı var. Ancak üzülme, çünkü hayatının aşkı her an karşına çıkabilir. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve senin de zamanın gelecek. Bu yüzden endişelenme, sadece kendine güven ve hayatının aşkını beklemeye devam et. Çünkü aşk, beklediğine değer...

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