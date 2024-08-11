Evleneceğin Kişi Şu An Hayatında mı?

Evlilik hayali kurduğun kişi, hayatında zaten var. Belki de her gün gördüğünüz, belki de sadece arada sırada karşılaştığınız biri. Bu kişi, belki de en yakın arkadaşınız, belki de sadece bir tanıdığınız. Ama şu bir gerçek ki, bu kişi şu anda hayatınızın bir parçası. Birlikte kahve içtiğiniz, sohbet ettiğiniz, belki de birlikte film izlediğiniz biri. Bu kişi, belki de hayatınızın en önemli anlarını paylaştığınız, belki de en derin sırlarınızı anlattığınız biri. Ama şu an için sadece bir arkadaş, bir tanıdık. Belki de daha fazlası olabilir, belki de değil. Ancak şu bir gerçek ki, bu kişi şu anda hayatınızda. Ve belki de bir gün, bu kişiyle birlikte bir ömür geçireceksiniz. Evet, evleneceğiniz kişi belki de şu anda hayatınızın bir parçası. İşte bu, hayatın en büyük sürprizlerinden biri olabilir.