En Çok Duyduğun Ayrılık Cümlesi Ne?

Kim bilir kaçıncı kez duyduğun o klişe ayrılık cümlesi: 'Sorun sende değil, bende.' İşte yine karşındasın ve yine aynı cümlelerle karşılaşıyorsun. Bu seferki farklı bir ilişki, farklı bir kişi ama sonuç aynı. İlişkinin son demlerinde, belki de bir çayın buharı gibi yavaş yavaş uçup giden sevginin yerine konulan sözler. Bir ilişkiyi bitirirken, belki de en çok duyduğun cümle bu. Her seferinde aynı cümleler, aynı bahaneler. Her ne kadar bu cümleler canını sıksa da, belki de bu cümleler senin yeni bir başlangıca adım atman için gereken itici gücü sağlıyor. Her ayrılık bir son değil, aksine yeni bir başlangıçtır.