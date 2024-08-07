En Çok Duyduğun Ayrılık Cümlesi Ne?
En Çok Duyduğun Ayrılık Cümlesi Ne?
Ayrılırken herkesin açıklaması farklı olur. Kimi dostça kimi de kavga gürültülü ayrılır. Peki senin en sık duyduğun ayrılık cümlesi ne?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkilerinde çok fazla anlaşmazlık yaşıyor musun?
4. Genelde ilişkiyi bitiren taraf kim olur?
5. Kendini haklı çıkarmak için ağlar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Daha önce hiç ayrılma eşiğine geldiniz mi?
7. Sevgiline güveniyor musun?
8. Keşke dediğin bir pişmanlığın var mı?
9. Sence ayrılık acısı ne kadar sürer?
10. Son olarak aşk senin için ne demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'' Ben düzenli ilişki yapamıyorum.''
'' Sorun sende değil bende.''
'' Arkadaş kalalım''
'' Başka biri var.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın