En Çok Duyduğun Ayrılık Cümlesi Ne?

Kaç defa duydun, sayısını bile hatırlamıyorsun. Bu cümle, senin aşk hayatının en popüler hiti olmuş durumda. İlişkilerinin neredeyse tümünde, bu cümleyle karşılaştın ve her seferinde aynı hayal kırıklığını yaşadın. Her bir yeni ilişkinde, umutla başladığın aşk hikayelerinin sonunda hep aynı nakaratla karşılaştın: 'Ben düzenli ilişki yapamıyorum.' Bu cümle, adeta senin aşk hayatının jenerik müziği olmuş. Belki de artık bu cümle, senin için bir ayrılık şarkısı haline gelmiş. Her duyduğunda, aynı melankoli, aynı hüzün... Ama unutma, her ayrılık yeni bir başlangıcı da beraberinde getirir. Belki de bir sonraki ilişkinde, bu cümleyi duymayacağın bir aşk seni bekliyordur. Kim bilir?