Günlerin Rüya Gibi mi Geçiyor Kabus Gibi mi?
Günlerin Rüya Gibi mi Geçiyor Kabus Gibi mi?
Bazı günlerimiz rüya gibi, bazı günlerimizse kabus gibi geçer. Senin günlerinin çoğu nasıl geçiyor?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Planlı yaşar mısın?
4. Güzel bir uyku çekiyorum diyebilir misin?
5. Şu an kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Seni keyiflendiren bir şey seç bakalım!
7. Kendini berbat hissettiğin oluyor mu?
8. Küstüğün biriyle özlediğin için barışır mısın?
9. Onsuz yapamam dediğin birini kaybettin mi?
10. Senin için güzel bir gün hangisi?
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Senin günlerin rüya gibi!
Günlerin ne rüya gibi ne de kabus gibi geçiyor!
Günlerin kabus gibi geçiyor!
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