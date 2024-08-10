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Günlerin Rüya Gibi mi Geçiyor Kabus Gibi mi?

Günlerin Rüya Gibi mi Geçiyor Kabus Gibi mi?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 15:01

Bazı günlerimiz rüya gibi, bazı günlerimizse kabus gibi geçer. Senin günlerinin çoğu nasıl geçiyor?

Hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Planlı yaşar mısın?

4. Güzel bir uyku çekiyorum diyebilir misin?

5. Şu an kendini nasıl hissediyorsun?

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6. Seni keyiflendiren bir şey seç bakalım!

6. Seni keyiflendiren bir şey seç bakalım!

7. Kendini berbat hissettiğin oluyor mu?

8. Küstüğün biriyle özlediğin için barışır mısın?

9. Onsuz yapamam dediğin birini kaybettin mi?

10. Senin için güzel bir gün hangisi?

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Senin günlerin rüya gibi!

Senin günlerin rüya gibi!

Hayatının her anı adeta bir rüya gibi akıp gidiyor. Sanki bir masalın içindeymişsin gibi hissediyorsun, her şey o kadar mükemmel ki! Güneşin doğuşuyla birlikte başlayan günlerin, huzur dolu bir neşeyle dolup taşıyor. Her yeni gün, hayatına yeni bir güzellik katıyor ve bu güzelliklerin farkında olmak seni daha da mutlu ediyor. Hayatındaki her gelişme, sanki özenle seçilmiş bir hediye gibi karşına çıkıyor. Her biri, hayatının mükemmel bir parçası oluyor ve seni daha da yukarılara taşıyor. Bu gelişmelerin farkında olmak ve onları takdir etmek, hayatını daha da anlamlı kılıyor. Her gün, hayatının ne kadar güzel olduğunu fark ediyorsun. Her anın tadını çıkarıyor, her yeni güne gülümseyerek başlıyorsun. Hayatının bu mükemmel akışını görmek, seni daha da mutlu ediyor ve yaşam enerjini artırıyor.

Günlerin ne rüya gibi ne de kabus gibi geçiyor!

Günlerin ne rüya gibi ne de kabus gibi geçiyor!

Hayatının her bir anı, ne bir rüya kadar büyülü, ne de bir kabus kadar korkutucu. Hayatın, tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Her ne kadar bazen düşündüğün gibi fantastik bir macera ya da korku dolu bir hikaye olmasa da, hayatın tam da olması gerektiği gibi. Her şeyin yerli yerinde olduğunu unutma. Bir gün geriye dönüp baktığında, bu sıradan gibi görünen günlerin aslında ne kadar değerli olduğunu anlayacaksın. Çünkü hayat, sadece büyük anlardan oluşmuyor. Küçük detaylar, sıradan gibi görünen anlar da hayatın bir parçası. Ve emin ol, her şey tam da olması gerektiği gibi.

Günlerin kabus gibi geçiyor!

Günlerin kabus gibi geçiyor!

Kabus gibi geçen günlerinle baş başa kaldığın bir dönemdesin. Bir bakıyorsun ki, hayatın sanki bir labirent gibi, her dönemeçte yeni bir sorunla karşılaşıyorsun. İşlerin bir türlü yolunda gitmiyor, sanki tüm evren seninle alay ediyor gibi hissediyorsun. Her yeni güne uyanmak, bir önceki günün tüm zorluklarına rağmen, yeni bir umutla başlamak istiyorsun. Ancak sanki bir kara bulut seni takip ediyor ve tüm ışığı söndürüyor. İşte, hayatın tam da bu noktasında, her şeyin üst üste geldiği bu dönemde, kendini bir yol ayrımında buluyorsun. Her şeyin yolunda gitmediği bu dönemde, belki de hayat sana yeni bir kapı açıyor, belki de bu zorluklar seni daha güçlü bir birey yapmak için var.

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