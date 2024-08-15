Senin En Yaşlı Özelliğin Ne?
Senin En Yaşlı Özelliğin Ne?
Ne kadar genç olsak da bazen yaşlıymış gibi davranabiliriz. Kimi zaman huysuzluklarımız, kimi zaman da hayat yorgunluğumuz... Senin yaşlı özelliğin ne merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Günde kaç saat uyursun?
4. Şehrin kalabalığından kaçmak istediğin oluyor mu?
5. Kafa dağıtmak için birini seç bakalım
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6. Olur olmadık şeylere ağlar mısın?
7. Sporla aran nasıl?
8. Sinirini puanla bakalım! (1=en düşük 5= en yüksek)
9. Geçmişe özlem duyuyor musun?
10. Tatil için bir yer seç bakalım!
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Senin en yaşlı özelliğin unutkanlığın!
Senin en yaşlı özelliğin huysuzluğun!
Senin en yaşlı özelliğin yorgunluk!
Senin en yaşlı özelliğin çok konuşman!
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