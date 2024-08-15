Senin En Yaşlı Özelliğin Ne?

Çoğu zaman, seninle aynı ortamı paylaşanlar, bu huysuzluğunu göz ardı etmeye çalışsa da, senin bu halin herkesin dikkatini çekiyor. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar mükemmel olmasını bekliyorsun ve bu beklentin karşılanmadığında hemen huysuzlaşıyorsun. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğin anda, etrafındakilere karşı tavrın değişiyor. Güler yüzün yerini kaşları çatık bir ifade alıyor. İşlerin istediğin gibi olmaması seni o kadar rahatsız ediyor ki, bu durum hemen yüz ifadenle, tavrınla belli oluyor. Birçok kişi, bu huysuz huyunu zamanla kabullenmiş olsa da, bazen seninle başa çıkmak gerçekten zor olabiliyor. Ancak bu durum senin karakterinin bir parçası ve seni sen yapan özelliklerden biri. Her ne kadar bazen huysuzluğun can sıkıcı olsa da, bu senin en yaşlı ve en belirgin özelliğin.