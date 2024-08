Senin en belirgin ve en yaşlı özelliğin, sürekli konuşman. Her zaman, her yerde, dur durak bilmeden konuşuyorsun, anlatıyorsun. Anlattığın hikayelerin her bir detayı, sanki bir film sahnesi gibi gözlerimizin önünde canlanıyor. Bir hikayeyi anlatmaya başladığın zaman, her bir kelimeyi özenle seçiyor, her bir cümleyi titizlikle örüyorsun. En ince ayrıntısına kadar, en küçük detayına kadar her şeyi anlatmayı o kadar çok seviyorsun ki, dinleyenler adeta hikayenin içine giriyor, olayları birebir yaşıyor gibi hissediyor. Bu yüzden seninle geçirilen zamanlar, birer hikaye anlatma maratonuna dönüşüyor ve bu maratonlar her zaman keyifli ve eğlenceli oluyor.