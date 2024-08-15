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Senin En Yaşlı Özelliğin Ne?

Senin En Yaşlı Özelliğin Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 12:01

Ne kadar genç olsak da bazen yaşlıymış gibi davranabiliriz. Kimi zaman huysuzluklarımız, kimi zaman da hayat yorgunluğumuz... Senin yaşlı özelliğin ne merak ediyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Günde kaç saat uyursun?

3. Günde kaç saat uyursun?

4. Şehrin kalabalığından kaçmak istediğin oluyor mu?

5. Kafa dağıtmak için birini seç bakalım

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6. Olur olmadık şeylere ağlar mısın?

7. Sporla aran nasıl?

8. Sinirini puanla bakalım! (1=en düşük 5= en yüksek)

9. Geçmişe özlem duyuyor musun?

10. Tatil için bir yer seç bakalım!

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Senin en yaşlı özelliğin unutkanlığın!

Senin en yaşlı özelliğin unutkanlığın!

Biraz unutkanlık, biraz hafıza kaybı, senin en yaşlı özelliğin bu. Her ne kadar genç ve enerjik olsan da, hafızan seni biraz yarı yolda bırakıyor gibi görünüyor. Bir konu üzerinde konuşurken, bir anda ne konuştuğunu unutuyor, detayları hatırlamakta zorlanıyorsun. Bir dakika önce ne yaptığını, ne konuştuğunu hatırlamakta zorlanıyorsun. Bir şeyler öğrenmek, yeni bilgileri hafızana kazımak senin için biraz zor olabiliyor. Hafızanın bazı köşeleri zaman zaman seni yüzüstü bırakabiliyor. Her ne kadar bazen canını sıksa da, bu senin karakterinin bir parçası ve seni sen yapan detaylardan biri. Unutkanlığınla barışık ol, çünkü bu senin en yaşlı ve en sevimli özelliğin.

Senin en yaşlı özelliğin huysuzluğun!

Senin en yaşlı özelliğin huysuzluğun!

Çoğu zaman, seninle aynı ortamı paylaşanlar, bu huysuzluğunu göz ardı etmeye çalışsa da, senin bu halin herkesin dikkatini çekiyor. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar mükemmel olmasını bekliyorsun ve bu beklentin karşılanmadığında hemen huysuzlaşıyorsun. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğin anda, etrafındakilere karşı tavrın değişiyor. Güler yüzün yerini kaşları çatık bir ifade alıyor. İşlerin istediğin gibi olmaması seni o kadar rahatsız ediyor ki, bu durum hemen yüz ifadenle, tavrınla belli oluyor. Birçok kişi, bu huysuz huyunu zamanla kabullenmiş olsa da, bazen seninle başa çıkmak gerçekten zor olabiliyor. Ancak bu durum senin karakterinin bir parçası ve seni sen yapan özelliklerden biri. Her ne kadar bazen huysuzluğun can sıkıcı olsa da, bu senin en yaşlı ve en belirgin özelliğin.

Senin en yaşlı özelliğin yorgunluk!

Senin en yaşlı özelliğin yorgunluk!

Senin en yaşlı ve en belirgin özelliğin o yorgunluk hali. Her işe giriştiğinde, sanki üzerine tonlarca ağırlık yüklenmiş gibi hissediyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışırken, hemen yoruluyorsun. Bir çiçek sulamak, bir kitap okumak, belki de sadece bir film izlemek... Bu gibi basit ve sıradan işler bile seni hızla yorabiliyor. Hemen enerjin tükeniyor, sanki bir maraton koşmuşçasına nefes nefese kalıyorsun. Bu durum, senin yaşam enerjini ve neşeni bir hayli düşürüyor. Kendini sürekli yorgun ve bitkin hissetmek, hayattan aldığın keyfi azaltıyor. Ancak unutmamalısın ki, her durumun bir çözümü vardır. Belki de biraz dinlenmeye, belki de hayatına yeni bir düzen getirmeye ihtiyacın var. Kim bilir?

Senin en yaşlı özelliğin çok konuşman!

Senin en yaşlı özelliğin çok konuşman!

Senin en belirgin ve en yaşlı özelliğin, sürekli konuşman. Her zaman, her yerde, dur durak bilmeden konuşuyorsun, anlatıyorsun. Anlattığın hikayelerin her bir detayı, sanki bir film sahnesi gibi gözlerimizin önünde canlanıyor. Bir hikayeyi anlatmaya başladığın zaman, her bir kelimeyi özenle seçiyor, her bir cümleyi titizlikle örüyorsun. En ince ayrıntısına kadar, en küçük detayına kadar her şeyi anlatmayı o kadar çok seviyorsun ki, dinleyenler adeta hikayenin içine giriyor, olayları birebir yaşıyor gibi hissediyor. Bu yüzden seninle geçirilen zamanlar, birer hikaye anlatma maratonuna dönüşüyor ve bu maratonlar her zaman keyifli ve eğlenceli oluyor.

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