Sen Pimpirikli misin?
Sen Pimpirikli misin?
Bazı durumları gözünde çok büyütmeye pimpirikli olmak deniyor. Zaman zaman hepimizin pimpirikli olduğu anlar olmuştur. Peki sen ne kadar pimpiriklisin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kontrolcü müsün?
4. İşler ters gittiğinde ne yaparsın?
5. Arkadaşın mesajına uzun süre dönmediğinde ne düşünürsün?
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6. Bunlardan birini seçer misin?
7. Kararsızlığını puanla bakalım! (1= en düşük 5=en yüksek)
8. Hasta olduğunda ne yaparsın?
9. Evden çıktığında sürekli bir şeyleri fişte unuttuğunu düşünüyor musun?
10. Olmayan şeyleri olacak gibi kafanda kurar mısın?
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Pimpirikli olmak senin göbek adın!
Sen olması gerektiği kadar pimpiriklisin!
Sen pimpirikli olmak ne demek bilmiyorsun!
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