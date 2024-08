Sen Pimpirikli misin?

Biraz pimpirikli olduğunu söylemek hafif kalır senin için! Senin bu özelliğin adeta bir sanat eseri. Her konuda, her olayda bir evham yapma yeteneğin var ki, bu konuda adeta bir olimpiyat şampiyonu olabilirsin. Olmayan olayları bile kafanda öyle bir kuruyorsun ki, senaryo yazarlarına taş çıkarırsın. Hayatın her anında, her detayında bir telaş, bir endişe... Her şeyi kontrol altında tutma çaban, adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş senin için. Ama unutma, hayat bazen kontrol edilemez ve beklenmedik sürprizlerle doludur. Bu yüzden biraz rahatlamaya ne dersin? Belki de bu, hayatın tadını daha çok çıkarmanın anahtarı olabilir.