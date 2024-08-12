Sen Pimpirikli misin?

Pimpirikli olmak, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünmek, her durumu en kötü senaryoya göre değerlendirmek anlamına gelir. Ancak senin bu konuda hiçbir fikrin yok. Çünkü sen bu tarz düşüncelere kapılmıyorsun. Senin hayat felsefen oldukça basit: Akışına bırakmak. Hiçbir şeyi kafana takmıyorsun, her şeyi olduğu gibi kabul ediyorsun. Belki de bu yüzden her zaman rahatsın. Sorunlar karşısında bile sakinliğini koruyabiliyorsun. Bu, çoğu insanın hayranlıkla baktığı bir özellik. Rahat olmanın sırrı belki de hayatı olduğu gibi kabul etmekten geçiyor. Belki de senin bu rahat tavrın, hayatın karmaşasında bir nebze olsun huzur bulmamızı sağlıyor. Ancak bir şey kesin ki; senin bu rahat tavrın, hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşmamızı sağlıyor.