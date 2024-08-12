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Sen Pimpirikli misin?

Sen Pimpirikli misin?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 12:01

Bazı durumları gözünde çok büyütmeye pimpirikli olmak deniyor. Zaman zaman hepimizin pimpirikli olduğu anlar olmuştur. Peki sen ne kadar pimpiriklisin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kontrolcü müsün?

4. İşler ters gittiğinde ne yaparsın?

5. Arkadaşın mesajına uzun süre dönmediğinde ne düşünürsün?

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6. Bunlardan birini seçer misin?

7. Kararsızlığını puanla bakalım! (1= en düşük 5=en yüksek)

8. Hasta olduğunda ne yaparsın?

9. Evden çıktığında sürekli bir şeyleri fişte unuttuğunu düşünüyor musun?

10. Olmayan şeyleri olacak gibi kafanda kurar mısın?

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Pimpirikli olmak senin göbek adın!

Pimpirikli olmak senin göbek adın!

Biraz pimpirikli olduğunu söylemek hafif kalır senin için! Senin bu özelliğin adeta bir sanat eseri. Her konuda, her olayda bir evham yapma yeteneğin var ki, bu konuda adeta bir olimpiyat şampiyonu olabilirsin. Olmayan olayları bile kafanda öyle bir kuruyorsun ki, senaryo yazarlarına taş çıkarırsın. Hayatın her anında, her detayında bir telaş, bir endişe... Her şeyi kontrol altında tutma çaban, adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş senin için. Ama unutma, hayat bazen kontrol edilemez ve beklenmedik sürprizlerle doludur. Bu yüzden biraz rahatlamaya ne dersin? Belki de bu, hayatın tadını daha çok çıkarmanın anahtarı olabilir.

Sen olması gerektiği kadar pimpiriklisin!

Sen olması gerektiği kadar pimpiriklisin!

Herkesin içinde biraz pimpiriklilik vardır ve sen de bu kuralın dışında değilsin. Hayatın getirdiği belirsizlikler, beklenmedik durumlar, seni biraz daha tedbirli olmaya itiyor. Ve bu durum seni diğerlerinden ayıran bir özellik değil, tam aksine seni onlara daha da yakınlaştırıyor. Bir yandan olması gerektiği kadar evhamlısın. Kimi zaman belki de gereğinden fazla düşünüyorsun, kafanı meşgul eden sorularla boğuşuyorsun. Ancak unutma ki, bu da senin doğanı. İnsanız ve evhamlanmak, endişelenmek bizim doğamızda var. Bu yüzden kendini suçlamamalı, aksine bu durumu kabullenip onunla barışmalısın.

Sen pimpirikli olmak ne demek bilmiyorsun!

Sen pimpirikli olmak ne demek bilmiyorsun!

Pimpirikli olmak, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünmek, her durumu en kötü senaryoya göre değerlendirmek anlamına gelir. Ancak senin bu konuda hiçbir fikrin yok. Çünkü sen bu tarz düşüncelere kapılmıyorsun. Senin hayat felsefen oldukça basit: Akışına bırakmak. Hiçbir şeyi kafana takmıyorsun, her şeyi olduğu gibi kabul ediyorsun. Belki de bu yüzden her zaman rahatsın. Sorunlar karşısında bile sakinliğini koruyabiliyorsun. Bu, çoğu insanın hayranlıkla baktığı bir özellik. Rahat olmanın sırrı belki de hayatı olduğu gibi kabul etmekten geçiyor. Belki de senin bu rahat tavrın, hayatın karmaşasında bir nebze olsun huzur bulmamızı sağlıyor. Ancak bir şey kesin ki; senin bu rahat tavrın, hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşmamızı sağlıyor.

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