Seni Duygusuz Yapan Ne?
Seni Duygusuz Yapan Ne?
Bazen duygularımızı göstermek çok zor olabilir. Duygusuz olmamız gereken anlar olabilir. Peki seni duygusuz yapan ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?
4. Sana büyük bir yanlış yapıldı. İntikam alır mısın?
5. Senin için en önemli şey ne?
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6. En son ne zaman ağladın?
7. Zor bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?
8. Bir arkadaşın sana içini döktüğünde nasıl tepki verirsin?
9. Yalnız kaldığında geçmişi düşünür müsün?
10. Son olarak duygularını nasıl belli edersin?
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Seni duygusuz yapan yalnızlık!
Seni duygusuz yapan ailen!
Seni duygusuz yapan aldatılman!
Seni duygusuz yapan yediğin kazıklar!
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