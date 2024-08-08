Seni Duygusuz Yapan Ne?

Yalnızlık, insanın içine sızan, onu zamanla içten içe kemiren bir durum. Bu durum, senin de hayatını ele geçirdi ve seni duygusuz birine dönüştürdü. Belki de etrafında kimse olmadığı için, belki de kimseyle paylaşacak bir şeyin olmadığı için... Ama bir şey kesin ki; yalnızlık, seni duygularından arındırdı. Sevinç, üzüntü, heyecan, korku... Tüm bu duygular artık senin için anlamsız. Çünkü yalnızlık, seni duygularından soydu ve seni duygusuz bir hale getirdi. Belki de bu yüzden, etrafındaki insanlar seni anlamakta zorluk çekiyor. Çünkü sen, artık duygularını ifade edemeyen birine dönüştün. Ama unutma ki, yalnızlık sadece bir durum. Ve bu durumu değiştirmek senin elinde. Yalnızlığı yenmek ve tekrar duygularını hissetmek için adım atman yeterli. Unutma, hayat seninle dolu ve senin de hayatla dolu olman gerekiyor.