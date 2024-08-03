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Senin Hayattaki Takıntın Ne?

Senin Hayattaki Takıntın Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 10:01

Büyük ya da küçük herkesin takıntıları var. Bazen takıntılarla yaşamak zor olabilir. Peki sen takıntının ne olduğunu merak ediyor musun?

Hadi teste o zaman!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir şey yaparken zaman tutuyor musun?

4. Geçmişi sık sık düşünür müsün?

5. Yolda yürürken çizgilere basmamaya çalışır mısın?

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6. Uyumakta sıkıntı çekiyor musun?

7. Stresliyken ne yaparsın?

8. Kiminleyken kendini rahat hissedersin?

8. Kiminleyken kendini rahat hissedersin?

9. Bu renklerden hangisi sana iyi hissettiriyor?

10. Sence sen takıntılı mısın?

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Senin takıntın mükemmel olmak!

Senin takıntın mükemmel olmak!

Hayatının her köşesinde kusursuzluk arıyorsun, en ufak bir hata bile seni huzursuz ediyor. Bu durum, seni sık sık stresin kollarına atıyor. Her şeyi kontrol altında tutma isteğin ve mükemmelliyetçi kişiliğin, hayatını zorlaştırıyor. Ancak unutma, hayatın en güzel yanlarından biri de kusurlarında saklı. Bu yüzden biraz daha rahat ve esnek olmayı denemelisin. Mükemmelliyetçi kişiliğin belki de seni bu hale getiriyor, ancak unutma ki hayatta her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Kendine biraz daha fazla alan tanı, rahatla ve hayatın tadını çıkar.

Senin takıntın kontrolü elinde tutmak!

Senin takıntın kontrolü elinde tutmak!

Hayatın hızlı temposunda, kontrolü elinde tutmak zorunda hissediyorsun. Ancak bu durum, zaman zaman gereksiz yere endişelenmene ve stres seviyeni tavan yaptırmana neden oluyor. Belki de bu durumda olan sen değilsin, belki de bu satırları okuyan bir arkadaşın ya da belki de bu durumu yaşamış bir tanıdığın. Kontrolü kaybetme korkusu, birçok kişinin yaşadığı bu durum genellikle iş hayatında daha belirgin bir hale geliyor. Biraz rahat bir nefes al, belki de kontrolü biraz gevşetme zamanı gelmiştir. Unutma, hayat bir maraton ve bu maratonda en önemli olan şey, kendini yormadan, keyif alarak ilerlemek. Bu yüzden, belki de kontrolü biraz olsun bırakmanın tam zamanıdır.

Senin takıntın her şeyi biriktirmek!

Senin takıntın her şeyi biriktirmek!

Biriktirme tutkunu birisin. Sen, her şeyi biriktirmeyi, toplamayı, saklamayı adeta bir yaşam biçimi haline getirenlerdensin. Her gördüğün, her eline geçen şey sanki senin için bir hazine, bir koleksiyon parçası. Biriktirmek, senin için bir hobi, bir tutku, belki de bir yaşam tarzı. Her şeyi toplamak, saklamak, bir köşede durmasını sağlamak, belki bir gün lazım olur diye düşünmek senin en büyük zevkin. Bu biriktirme takıntın, senin hayatının renkli ve eğlenceli bir parçası haline gelmiş durumda. Her yeni buluş, her yeni keşif senin için bir heyecan, bir macera. Ve bu maceranın sonunda elde ettiğin her yeni parça, senin koleksiyonunu daha da zengin, daha da değerli kılıyor.

Senin takıntın temizlik yapmak!

Senin takıntın temizlik yapmak!

Biraz temizlik takıntın olduğunu kabul etmen gerekiyor. Evet, sen bir düzen ve temizlik aşığısın! Her şeyin pırıl pırıl, tertemiz olmasını istiyorsun. Her köşenin tozunu almak, her eşyanın yerli yerinde olmasını sağlamak senin için bir yaşam biçimi. Adeta bir düzen mükemmeliyetçisi olarak, hayatının her alanında bu titizliği ve düzeni yansıtıyorsun. Senin dünyan, temizlik ve düzenin mükemmel birleşimi. Evet, tam da bu yüzden düzen ve temizlik tam sana göre!

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