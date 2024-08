Biriktirme tutkunu birisin. Sen, her şeyi biriktirmeyi, toplamayı, saklamayı adeta bir yaşam biçimi haline getirenlerdensin. Her gördüğün, her eline geçen şey sanki senin için bir hazine, bir koleksiyon parçası. Biriktirmek, senin için bir hobi, bir tutku, belki de bir yaşam tarzı. Her şeyi toplamak, saklamak, bir köşede durmasını sağlamak, belki bir gün lazım olur diye düşünmek senin en büyük zevkin. Bu biriktirme takıntın, senin hayatının renkli ve eğlenceli bir parçası haline gelmiş durumda. Her yeni buluş, her yeni keşif senin için bir heyecan, bir macera. Ve bu maceranın sonunda elde ettiğin her yeni parça, senin koleksiyonunu daha da zengin, daha da değerli kılıyor.