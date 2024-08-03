Senin Hayattaki Takıntın Ne?
Senin Hayattaki Takıntın Ne?
Büyük ya da küçük herkesin takıntıları var. Bazen takıntılarla yaşamak zor olabilir. Peki sen takıntının ne olduğunu merak ediyor musun?
Hadi teste o zaman!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir şey yaparken zaman tutuyor musun?
4. Geçmişi sık sık düşünür müsün?
5. Yolda yürürken çizgilere basmamaya çalışır mısın?
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6. Uyumakta sıkıntı çekiyor musun?
7. Stresliyken ne yaparsın?
8. Kiminleyken kendini rahat hissedersin?
9. Bu renklerden hangisi sana iyi hissettiriyor?
10. Sence sen takıntılı mısın?
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Senin takıntın mükemmel olmak!
Senin takıntın kontrolü elinde tutmak!
Senin takıntın her şeyi biriktirmek!
Senin takıntın temizlik yapmak!
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