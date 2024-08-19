Senin Enerjini Ne Düşürüyor?
Senin Enerjini Ne Düşürüyor?
Gün içinde enerjimiz düşebilir. Yaşadığımız olumsuzluklar yapar bunu. Senin enerjini ne düşürüyor merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İşten geldiğinde yorgunluğunu nasıl atarsın?
4. En büyük hayal kırıklığın ne?
5. Hafta sonunu ne yaparak değerlendirirsin?
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6. Çok enerjiksin diyelim. Enerjinin düşmesi ne kadar sürer?
7. Keyfin kaçtığında geri gelmesi uzun sürüyor mu?
8. Sabah nasıl uyanırsın?
9. İnsanların düşünceleri senin için önemli mi?
10. Kendini sürekli yorgun hissediyor musun?
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Sürekli sosyal olmak!
Fazla düşünmek!
Yalnız kalmak!
Duygusal boşluk!
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