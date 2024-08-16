Kendinde Değiştirmen Gereken Özellik Ne?
Kendinde Değiştirmen Gereken Özellik Ne?
Kendimizde sevmediğimiz yada değiştirmek istediğimiz huylarımız olabilir. Senin kendinde değiştirmen gereken özellik ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Çok istediğin bir şey olmadığında ne yaparsın?
4. Sen iyi bir arkadaş mısın?
5. Arkadaşlarının senden habersiz plan yaptığını öğrendin. Ne yaparsın?
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6. Bir insana güvenmen ne kadar sürer?
7. Hayatındaki sorunlar genelde kiminle alakalı olur?
8. Bitmiş bir ilişkinin ardından ne yaparsın?
9. İnsanlar seninle rahatça sırlarını paylaşabilir mi?
10. Sorunlarını nasıl çözersin?
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Kendinde değiştirmen gereken özellik öfken!
Kendinde değiştirmen gereken özellik fazla empati yapman!
Kendinde değiştirmen gereken özellik umursamazlığın!
Kendinde değiştirmen gereken özellik duygusallığın!
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