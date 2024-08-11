Senin Yüzleşmekten Korktuğun Şey Ne?
Senin Yüzleşmekten Korktuğun Şey Ne?
Bazen büyük sorunlarla yüzleşmekten kaçarız. Yada daha hazır olmadığımız için erteleriz. Sen ne ile yüzleşmekten korkuyorsun?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayatında her şey yolunda mı?
4. Problemlerini kolayca paylaşabilir misin?
5. Çok sık karamsarlık yaşar mısın?
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6. Beş yıl önce hayal ettiğin yerde misin?
7. Hatalarınla yüzleşmemek için kaçar mısın?
8. Ani yükselmelerin olur mu?
9. Korkuların hayatını engelliyor mu?
10. Sence insanı insan yapan korkuları mıdır cesareti mi?
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Sen geçmişinle yüzleşmekten korkuyorsun!
Sen başarısızlıkla yüzleşmekten kokuyorsun!
Sen belirsizlikle yüzleşmekten korkuyorsun!
Sen kendinle yüzleşmekten korkuyorsun!
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