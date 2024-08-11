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Senin Yüzleşmekten Korktuğun Şey Ne?

Senin Yüzleşmekten Korktuğun Şey Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 11:01

Bazen büyük sorunlarla yüzleşmekten kaçarız. Yada daha hazır olmadığımız için erteleriz. Sen ne ile yüzleşmekten korkuyorsun?

Hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Hayatında her şey yolunda mı?

4. Problemlerini kolayca paylaşabilir misin?

5. Çok sık karamsarlık yaşar mısın?

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6. Beş yıl önce hayal ettiğin yerde misin?

7. Hatalarınla yüzleşmemek için kaçar mısın?

8. Ani yükselmelerin olur mu?

9. Korkuların hayatını engelliyor mu?

10. Sence insanı insan yapan korkuları mıdır cesareti mi?

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Sen geçmişinle yüzleşmekten korkuyorsun!

Geçmişinle yüzleşmek senin için adeta bir kâbusa dönüşüyor. Geçmişin karanlık koridorlarında kaybolmuş gibi hissediyorsun. Her adımda geçmişin hayaletleri ve hataların, peşini bırakmıyor. Her köşede, her gölgede, her anında onları hissediyorsun. Geçmişin, senin korkulu rüyan olmuş durumda. Her gece yatağına uzandığında, gözlerini kapattığında, bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor. Hataların, başarısızlıkların, pişmanlıkların... Bunlar seni rahatsız ediyor, uykularını kaçırıyor, huzurunu kaçırıyor. Ancak unutma ki, geçmişte yaptığın hatalar senin bugününe yön verir. Onlar senin öğretmenin, rehberin. Onlar sayesinde bugün daha güçlü, daha bilinçli, daha deneyimli bir birey oldun. Geçmişinle yüzleşmekten korkma, onu kabullen ve ondan öğren. Çünkü senin geçmişin, senin hikayenin bir parçası ve senin hikayen, senin en güçlü silahın.

Sen başarısızlıkla yüzleşmekten kokuyorsun!

Başarısızlık senin en büyük korkun. Bu korku, senin hayatının kontrolünü eline almanı engelliyor. Her adımında, her kararında bu korkuyla yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Ve bu durum, senin hayatında tahammül edemediğin bir şey haline geliyor. Başarısızlık, senin için bir kabusa dönüşüyor ve bu kabus, seni sürekli olarak takip ediyor. Ama unutma ki, başarısızlık korkusuyla yüzleşmek, aslında senin gücünü gösterir. Bu korkuyla yüzleşmek, senin cesaretini ortaya koyar. Başarısızlık korkusu, senin hayatında bir engel olabilir, ama bu engeli aşmak da tamamen senin elinde. Bu yüzden, korkunla yüzleşmekten korkma. Çünkü bu korku, aslında senin gücünü ve cesaretini gösterir.

Sen belirsizlikle yüzleşmekten korkuyorsun!

Belirsizliğin karanlık ve gizemli sularında kaybolmak, senin için en korkutucu senaryo. Bilinmeyenin kıyısında dolaşmak, seni korku dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu belirsizlik, seni derinlere çeken bir umutsuzluk girdabına sürüklüyor. Adeta bir korku filmi sahnesi gibi, belirsizlik senin için bir kâbus, her anı ayrı bir dehşet. Bu belirsizlik, seninle sürekli bir dans halinde. Ve bu dans, seni korkunun sınırlarına kadar sürüklüyor. Ama unutma, belirsizlik aynı zamanda hayatın en büyük gerçeği. Ve belki de bu gerçekle yüzleşmek, seni daha da güçlü kılacak.

Sen kendinle yüzleşmekten korkuyorsun!

Kendinle yüzleşmekten kaçıyorsun. Kendi iç dünyana dalmaktan, kendi gerçeklerinle karşı karşıya gelmekten adeta tir tir titriyorsun. Kendinle yüzleşmek, belki de hayatının en büyük korkusu. Aynada kendine baktığında, gözlerinin içine daldığında, orada seni bekleyen gerçeklerden kaçmak istiyorsun. Bu, senin en büyük korkun. Kendi içinde sakladığın, belki de kendine bile itiraf edemediğin korkularla, duygularla, düşüncelerle yüzleşmek. Kendi gerçeklerinle baş başa kalmak, kendi düşüncelerinle yüzleşmek... İşte bu, senin en büyük korkun. Kendinle yüzleşmek, kendi iç dünyana girmek, belki de kendi gerçeklerinle baş başa kalmak... Bu, senin en büyük korkun.

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