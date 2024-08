Senin Yüzleşmekten Korktuğun Şey Ne?

Geçmişinle yüzleşmek senin için adeta bir kâbusa dönüşüyor. Geçmişin karanlık koridorlarında kaybolmuş gibi hissediyorsun. Her adımda geçmişin hayaletleri ve hataların, peşini bırakmıyor. Her köşede, her gölgede, her anında onları hissediyorsun. Geçmişin, senin korkulu rüyan olmuş durumda. Her gece yatağına uzandığında, gözlerini kapattığında, bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor. Hataların, başarısızlıkların, pişmanlıkların... Bunlar seni rahatsız ediyor, uykularını kaçırıyor, huzurunu kaçırıyor. Ancak unutma ki, geçmişte yaptığın hatalar senin bugününe yön verir. Onlar senin öğretmenin, rehberin. Onlar sayesinde bugün daha güçlü, daha bilinçli, daha deneyimli bir birey oldun. Geçmişinle yüzleşmekten korkma, onu kabullen ve ondan öğren. Çünkü senin geçmişin, senin hikayenin bir parçası ve senin hikayen, senin en güçlü silahın.