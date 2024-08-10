Sen Uyumlu musun Aykırı mı?
Sen Uyumlu musun Aykırı mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Geniş bir arkadaş çevren var mı?
4. Eşinin ailesine anne baba der misin?
5. Sevmediğin bir ortamda nasıl davranırsın?
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6. Arkadaşların problemlerini rahatça seninle paylaşır mı?
7. Hangi mevsim sana benziyor?
8. Uykunu alamadığında nasıl bir gün geçiriyorsun?
9. Çevrendekiler senin için birini seçse hangisi olur?
10. Son olarak giyim tarzını da seç bakalım!
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Sen uyumlusun!
Sen ortama göre davranıyorsun!
Sen aykırısın!
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