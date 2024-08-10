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Sen Uyumlu musun Aykırı mı?

Sen Uyumlu musun Aykırı mı?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 12:01

Ayak uydurabildiğimiz durumlar olduğu gibi, uyduramadığımız durumlar da olur. Peki sen çoğunlukla uyumlu musun aykırı mı?

Hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Geniş bir arkadaş çevren var mı?

4. Eşinin ailesine anne baba der misin?

5. Sevmediğin bir ortamda nasıl davranırsın?

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6. Arkadaşların problemlerini rahatça seninle paylaşır mı?

7. Hangi mevsim sana benziyor?

8. Uykunu alamadığında nasıl bir gün geçiriyorsun?

9. Çevrendekiler senin için birini seçse hangisi olur?

10. Son olarak giyim tarzını da seç bakalım!

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Sen uyumlusun!

Seninle tanışan herkesin aklında aynı düşünce yer alıyor: Ne kadar uyumlu bir insansın. Her ortama uyum sağlayabilecek şekilde özel olarak yaratılmış gibisin. Bir ortama girdiğinde, etrafındakilerin yüzünde bir gülümseme beliriyor. Çünkü seninle geçirilen zaman, herkes için bir nevi kaçış noktası oluyor. İnsanlar, seninle olmanın verdiği huzur ve keyif sayesinde, günlük hayatın karmaşasından bir nebze olsun uzaklaşıyor. Çocuklarla çocuk, yaşlılarla yaşlı olabilme yeteneğin, seni herkesin gözünde ayrı bir yere taşıyor. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp, onların masum dünyasına adım atabiliyorsun. Yaşlılarla ise, onların deneyim dolu hikayelerine kulak vererek, onların bilgeliklerinden öğreniyorsun. Bu özelliğin, seni sıradan bir bireyden çok daha öteye taşıyor ve herkesin kalbinde özel bir yer edinmeni sağlıyor.

Sen ortama göre davranıyorsun!

Sen, her zaman çevrene ve duruma göre hareket etmeyi tercih edenlerdensin. Ortam neyi gerektiriyorsa, sen de ona göre bir tutum sergiliyorsun. İster bir iş toplantısında ciddi ve profesyonel, ister bir arkadaş buluşmasında neşeli ve enerjik, her zaman yerine ve durumuna göre davranmayı biliyorsun. Bu, senin en belirgin özelliklerinden biri. Her durumda kendini rahatça ifade etme yeteneğine sahipsin, bu da seni birçok insanın hayranlıkla izlediği bir kişi haline getiriyor. Bu özelliğin sayesinde, her ortamda kendini rahatça ifade edebilir ve her durumda doğru tutumu sergileyebilirsin. Bu, senin en büyük yeteneklerinden biri ve her zaman seninle birlikte olacak.

Sen aykırısın!

Sen, özgün ve eşsiz bir bireysin. Sıradanlıktan uzak, alışılmışın dışında bir yaşam tarzın var. Kalabalık arkadaş grupları, gürültülü ve hareketli ortamlar, sana pek hitap etmiyor. Herkesin eğlendiği, kahkahaların yankılandığı bu tür yerlerde sen kendini biraz yabancı, biraz da boğulmuş hissediyorsun. Bu durum, senin sosyal olmadığın anlamına gelmiyor elbette. Sadece senin eğlence anlayışın biraz daha farklı. Belki de bir kitapla baş başa kalmak, belki de sakin bir müzik eşliğinde düşüncelere dalmak senin için çok daha keyifli. Çünkü sen, kalabalıklar içinde değil, kendi iç dünyanda kaybolmayı tercih edenlerdensin. Bu yüzden, çabuk sıkılıyorsun belki de. Çünkü senin ruhun, derinliklerde, sessizlikte ve huzurda kendini buluyor. Kendine has bir birey olarak, kendi yolunu çizmeye devam et. Unutma, herkes farklıdır ve bu farklılıklar bizleri özel kılar. Sen de kendi özgün yolunda ilerlemeye devam et.

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