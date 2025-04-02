Miley Cyrus'un Sahne Pozundan Sydney Sweeney'in Güzelliğine 2 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Miley Cyrus'un Sahne Pozundan Sydney Sweeney'in Güzelliğine 2 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Paris Hilton
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Dua Lipa
Kendall Jenner
Gigi Hadid
Bella Hadid
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Kim Kardashian
Georgina Rodriguez
Sydney Sweeney
Miley Cyrus
Selena Gomez
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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