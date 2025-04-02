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2 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

2 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.04.2025 - 01:43

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Farah Zeynep, Açılan Soruşturmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçmişteki Boykot Çağrısıyla Tepki Gösterdi

1. Farah Zeynep, Açılan Soruşturmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçmişteki Boykot Çağrısıyla Tepki Gösterdi

Farah Zeynep Abdullah, İmamoğlu süreciyle beraber gelen boykot çağrıları kapsamında açılan soruşturmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki boykot çağrısıyla tepki gösterdi.

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2. Ferhat Göçer'in Volkan Konak'ın Vefatıyla İlgili "İhmal" Açıklaması Dikkat Çekti

2. Ferhat Göçer'in Volkan Konak'ın Vefatıyla İlgili "İhmal" Açıklaması Dikkat Çekti

Volkan Konak'ın sanat camiasını sarsan vefatıyla ilgili aynı zamanda doktor olan şarkıcı Ferhat Göçer'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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3. 2 Nisan Boykotuna Destek Veren Ünlüler Evden Ses Verdi!

3. 2 Nisan Boykotuna Destek Veren Ünlüler Evden Ses Verdi!

2 Nisan tüketim boykotuna destek veren ünlüler, evlerinin sıcacık köşelerinden yaptıkları paylaşımlarla desteklerini gösterdiler.

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4. Volkan Konak, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

4. Volkan Konak, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ani vefatıyla herkesi yasa boğan Volkan Konak, memleketi Trabzon, Maçka'da son yolculuğuna büyük bir kalabalıkla uğurlandı.

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5. Arzu Sabancı da 2 Nisan Boykotuna Destek Çıktı

5. Arzu Sabancı da 2 Nisan Boykotuna Destek Çıktı

2 Nisan tüketim boykotuna katılan isimlerden biri oldu cemiyetin popüler annesi Arzu Sabancı oldu.

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6. Demet Akalın ve Gülben Ergen Sil Baştan Birbirine Fena Girdi

6. Demet Akalın ve Gülben Ergen Sil Baştan Birbirine Fena Girdi

Demet Akalın'ın kendisini engellediğini ifşalayan Gülben Ergen, kavga fitilini ateşledi. Geçtiğimiz haftalarda araları yeniden bozulan Gülben ve Demet bu sefer birbirine fena kuruldu.

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7. Furkan Andıç, Biricik Sevgilisi Aybüke Pusat'a İmamoğlu Göndermesiyle Destek Oldu

7. Furkan Andıç, Biricik Sevgilisi Aybüke Pusat'a İmamoğlu Göndermesiyle Destek Oldu

Boykot paylaşımı sebebiyle TRT kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a biricik sevgilisi Furkan Andıç'tan da destek gecikmedi. Andıç, Ekrem ve Dilek İmamoğlu göndermeli bir paylaşımla sevgilisinin yanında olmayı tercih etti.

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8. Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış, Boykot Edilen Ünlülere Acımadı

8. Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış, Boykot Edilen Ünlülere Acımadı

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, şimdiye dek tepkisini geç gösterdiği için boykot edilen hiçbir ünlüye üzülmediğini gerekçesiyle beraber dile getirdi. Özellikle de Gökhan Ünver'e değdirdi.

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9. Hadise "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısını Yineledi

9. Hadise "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısını Yineledi

Hadise, birkaç gün önce yaptığı 'Çocukları serbest bırakın' çağrısını yineledi.

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10. Tolga Akış, Manga'nın Tartışmalara Sebep Olan Açıklamasına Taş Attı

10. Tolga Akış, Manga'nın Tartışmalara Sebep Olan Açıklamasına Taş Attı

Tolga Akış, Manga'nın tartışmaya sebep olan 'linç kültürü' odaklı açıklamasına taş attı. Manga'dan cevap gecikmedi.

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11. Farah Zeynep Abdullah, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e Yükseldi

11. Farah Zeynep Abdullah, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e Yükseldi

Farah Zeynep Abdullah, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in boykota yer varan kanallar için gerekenin uygulanacağını belirttiği açıklamasına dobra bir yorum bıraktı.

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12. Cem Yılmaz, Aybüke Pusat Desteğini Eleştirenlere Tek Tek Had Bildirdi

12. Cem Yılmaz, Aybüke Pusat Desteğini Eleştirenlere Tek Tek Had Bildirdi

Aybüke Pusat'a desteğini TRT'te tepkiyle gösteren Cem Yılmaz, kendisini eleştirenlere tek tek cevap verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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