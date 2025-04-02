2 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Farah Zeynep, Açılan Soruşturmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçmişteki Boykot Çağrısıyla Tepki Gösterdi
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2. Ferhat Göçer'in Volkan Konak'ın Vefatıyla İlgili "İhmal" Açıklaması Dikkat Çekti
3. 2 Nisan Boykotuna Destek Veren Ünlüler Evden Ses Verdi!
4. Volkan Konak, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
5. Arzu Sabancı da 2 Nisan Boykotuna Destek Çıktı
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6. Demet Akalın ve Gülben Ergen Sil Baştan Birbirine Fena Girdi
7. Furkan Andıç, Biricik Sevgilisi Aybüke Pusat'a İmamoğlu Göndermesiyle Destek Oldu
8. Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış, Boykot Edilen Ünlülere Acımadı
9. Hadise "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısını Yineledi
10. Tolga Akış, Manga'nın Tartışmalara Sebep Olan Açıklamasına Taş Attı
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11. Farah Zeynep Abdullah, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e Yükseldi
12. Cem Yılmaz, Aybüke Pusat Desteğini Eleştirenlere Tek Tek Had Bildirdi
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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