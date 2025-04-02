Ülkenin dört bir yanında düzenlenen protesto ve yürüyüşlerde binlerce insan gözaltına alınırken özellikle yaşı 18-22 arasında olan pek çok genç tutuklandı.

Tutuklanan gençler için sosyal medyada 'Gençleri Serbest Bırakın' akımı başlatılmıştı. Bu akıma katılanlardan biri de ünlü popçu Hadise olmuştu.