"Kalbim Sıkışıyor..." Hadise, "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısını Yineledi
"Kalbim Sıkışıyor..." Hadise, "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısını Yineledi
İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sonrasında ülke genelinde hız kesmeden devam eden protesto ve yürüyüşlerde tam 301 genç tutuklandı. 301 genç hala serbest bırakılmazken Hadise, 'Gençleri Serbest Bırakın' çağrısını yineledi.
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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınıp 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanmasıyla ülke gündemi epey karıştı.
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Hadise, 260 kişi tutuklandığında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gençlerin serbest bırakılmasını istemişti.
İşte Hadise'nin o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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