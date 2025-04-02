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"Kalbim Sıkışıyor..." Hadise, "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısını Yineledi

"Kalbim Sıkışıyor..." Hadise, "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısını Yineledi

Hadise
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.04.2025 - 21:39

İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sonrasında ülke genelinde hız kesmeden devam eden protesto ve yürüyüşlerde tam 301 genç tutuklandı. 301 genç hala serbest bırakılmazken Hadise, 'Gençleri Serbest Bırakın' çağrısını yineledi.

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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınıp 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanmasıyla ülke gündemi epey karıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınıp 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanmasıyla ülke gündemi epey karıştı.

Ülkenin dört bir yanında düzenlenen protesto ve yürüyüşlerde binlerce insan gözaltına alınırken özellikle yaşı 18-22 arasında olan pek çok genç tutuklandı.

Tutuklanan gençler için sosyal medyada 'Gençleri Serbest Bırakın' akımı başlatılmıştı. Bu akıma katılanlardan biri de ünlü popçu Hadise olmuştu.

Hadise, 260 kişi tutuklandığında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gençlerin serbest bırakılmasını istemişti.

Hadise, 260 kişi tutuklandığında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gençlerin serbest bırakılmasını istemişti.

Hadise, 'Gençlerin özgür düşünceleriyle yürüyüş yaparken gözaltına alınması içimi sızlatıyor. Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var. Onların sesini duyalım ve hayatlarını umut dolu şekillendirmelerine yardımcı olalım. 

Lütfen gençleri serbest bırakın' demişti.

Genç şarkıcı, tutuklu genç sayısının 301'e yükselmesinin ardından bu çağrısını yineleyen bir paylaşımda bulundu.

İşte Hadise'nin o paylaşımı:

İşte Hadise'nin o paylaşımı:

301 genç… Suçsuz, günahsız, vatanını seven 301 genç hâlâ tutuklu. Hangi koşullarda olduklarını düşündükçe kalbim sıkışıyor. Onların sesi olmaya devam edeceğiz! #GençleriSerbestBırakın

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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