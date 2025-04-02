Manga'nın Linç Kültürü Açıklamasına Bir Taş da Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış'tan Geldi!
Manga'nın Linç Kültürü Açıklamasına Bir Taş da Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış'tan Geldi!
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan süreçte birçok ünlü isim olan bitene tepkisini net bir dille ortaya koyarken bazıları da sessiz kalmayı tercih etmişti. Şimdiye dek sessizliğini koruyan Manga'dan linç kültürüne odaklandığı bir açıklama geçtiğimiz saatlerde gelmişti.
Sevenlerini tatmin etmeyen ve tartışmalara sebep olan Manga'nın açıklamasına bir taş da Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış attı.
Buyurun, detayları beraber görelim.
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19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta da "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları sanat camiasının da büyük tepki göstermesine sebep olmuştu.
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Manga'nın açıklamasına bir taş da Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan geldi.
Bu sefer Manga'nın paylaşımını öne çıkarmaya karar veren Tolga Akış, linç kültürü açıklamasının altına;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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