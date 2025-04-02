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Manga'nın Linç Kültürü Açıklamasına Bir Taş da Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış'tan Geldi!

Manga'nın Linç Kültürü Açıklamasına Bir Taş da Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış'tan Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.04.2025 - 21:51

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan süreçte birçok ünlü isim olan bitene tepkisini net bir dille ortaya koyarken bazıları da sessiz kalmayı tercih etmişti. Şimdiye dek sessizliğini koruyan Manga'dan linç kültürüne odaklandığı bir açıklama geçtiğimiz saatlerde gelmişti. 

Sevenlerini tatmin etmeyen ve tartışmalara sebep olan Manga'nın açıklamasına bir taş da Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış attı. 

Buyurun, detayları beraber görelim.

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19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta da "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları sanat camiasının da büyük tepki göstermesine sebep olmuştu.

19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta da "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları sanat camiasının da büyük tepki göstermesine sebep olmuştu.

Günlerdir gencecik vatandaşlarımızın eylemlere katıldığı için tutuklanması konuşulurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'tüketimden gelen güç' vurgusuyla yaptığı boykot listesi gün geçtikçe büyümüş, 2 Nisan günü için de tüketimi durdurma boykotu çağrısı yapılmaya başlamıştı. 

Birçok ünlü ismin ilk günden bu yana tepki gösterdiği sürece bazıları da tamamen sessiz kalmayı tercih etmişti. Dün geceye kadar Manga da bu isimler arasında yer alıyordu. 

Geçtiğimiz saatlerde, linç kültürüne odaklandıkları çok ortada bir açıklama paylaşan Manga, sevenlerini de açıklamayı gören sosyal medya kullanıcılarını da tatmin edememiş, tartışmaya sebep olmuştu.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Manga'nın açıklamasına bir taş da Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan geldi.

Manga'nın açıklamasına bir taş da Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan geldi.

En son Big5 programında izlediğimiz Tolga Akış, birkaç saat önce boykot edilen ünlülere üzülmediğini çünkü bıyık altından gülerek süreci takip ettiklerine inandığını söylediği bir açıklamada bulunmuştu. Oradaki asıl göndermesi de sessizliği sebebiyle binlerce takipçi kaybeden ve bir bir gösterileri iptal edilen Gökhan Ünver'eydi.

Kaçıranlar için o detaydan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer Manga'nın paylaşımını öne çıkarmaya karar veren Tolga Akış, linç kültürü açıklamasının altına;

Bu sefer Manga'nın paylaşımını öne çıkarmaya karar veren Tolga Akış, linç kültürü açıklamasının altına;

'Manga yerinde olsam şunu paylaşacağıma hiçbir şey paylaşmam' yorumunu bıraktı. Ülkede herkes pek bir gergin biliyorsunuz, Tolga Akış'ın taşını gören Manga da cevapsız kalmadı. Akış'a 'Ama yerimizde değilsin' diyerek tepki gösterdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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