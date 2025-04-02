Günlerdir gencecik vatandaşlarımızın eylemlere katıldığı için tutuklanması konuşulurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'tüketimden gelen güç' vurgusuyla yaptığı boykot listesi gün geçtikçe büyümüş, 2 Nisan günü için de tüketimi durdurma boykotu çağrısı yapılmaya başlamıştı.

Birçok ünlü ismin ilk günden bu yana tepki gösterdiği sürece bazıları da tamamen sessiz kalmayı tercih etmişti. Dün geceye kadar Manga da bu isimler arasında yer alıyordu.

Geçtiğimiz saatlerde, linç kültürüne odaklandıkları çok ortada bir açıklama paylaşan Manga, sevenlerini de açıklamayı gören sosyal medya kullanıcılarını da tatmin edememiş, tartışmaya sebep olmuştu.