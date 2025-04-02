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Manga'nın Linç Kültürü Açıklaması Tartışmalara Neden Oldu

Manga'nın Linç Kültürü Açıklaması Tartışmalara Neden Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.04.2025 - 11:26

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçmenine 'tüketimden gelen güç' vurgusu yapmış, seçmenine ürün veya hizmet satan işletmelerin olan bitene sessiz kalması durumunda boykot listesine gireceğini açıklamıştı. Özel sanat dünyasından herhangi bir isim vermese de muhalif dinleyiciler sevdikleri sanatçılardan destek görmek adına baskı yapmaya başladı. Son süreçte sessiz kalan ünlü rock grubu Manga da bir açıklamada bulundu. Ancak açıklama kitleyi tam olarak tatmin etmedi.

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Ünlü grubun üyelerinin ortaklaşa yaptığı açıklama şöyle;

Ünlü grubun üyelerinin ortaklaşa yaptığı açıklama şöyle;

maNga olarak yıllardır herkesin eşit şekilde düşünebildiği, güvende hissedebildiği, gerektiğinde sınırları aşmadan tepkisini gösterebildiği ve zorbalıkla ayrımcılığa kesinlikle izin vermeden birlikte güzel vakit geçirebildiği bir alan yaratmaya çalışıyoruz.

Siyasi olarak değil ama toplumsal olarak nerede durduğumuz, müziğimizin ve yaptığımız paylaşımların içinde var. Son günlerde bizim gibi düşünen, istedikleri zaman istedikleri şekilde paylaşım yapan ya da yapmayan birçok insanın zorlandığını, hatta hedef gösterildiğini üzülerek izliyoruz.

Son yıllarda büyüyen linç kültürünün, kişisel intikam silahı haline getirilmesinden de endişe duymaktayız.

Ortak duruşumuzun ifade özgürlüğünden yana olduğunu söylemenin bile abes olduğunu düşünüyoruz. Gücünü özellikle festivallerde gençlerin enerjisinden alan bir ekip olarak, her düşünceden gencin taleplerinin dikkate alınması bizim her zaman en büyük dileğimizdir.

Samimiyetimize inanan, yanımızda olup mesaj atan, yapıcı eleştirilerde bulunan, konserlerimize gelip bizimle birlikte haykıran, bize inanan tüm hayranlarımıza teşekkür ederiz.

Konserlerimizde özgürce görüşebilmek dileğiyle.

Tabii tepkiler de beraberinde geldi.

Tabii tepkiler de beraberinde geldi.
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Grubun solisti Ferman Akgül'ün Emine Erdoğan'la olan fotoğrafı gizliye alındı.

Grubun solisti Ferman Akgül'ün Emine Erdoğan'la olan fotoğrafı gizliye alındı.
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Ferman Akgül'ün TOGG reklamı yaptığı iddiaları yeniden gündeme geldi.

Ferman Akgül'ün TOGG reklamı yaptığı iddiaları yeniden gündeme geldi.
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Tutuklu gençler hatırlatıldı.

Tutuklu gençler hatırlatıldı.
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Linç kültürü nedeniyle iptal edilen organizasyonlar hatırlatıldı.

Linç kültürü nedeniyle iptal edilen organizasyonlar hatırlatıldı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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