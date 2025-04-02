Manga'nın Linç Kültürü Açıklaması Tartışmalara Neden Oldu
Manga'nın Linç Kültürü Açıklaması Tartışmalara Neden Oldu
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçmenine 'tüketimden gelen güç' vurgusu yapmış, seçmenine ürün veya hizmet satan işletmelerin olan bitene sessiz kalması durumunda boykot listesine gireceğini açıklamıştı. Özel sanat dünyasından herhangi bir isim vermese de muhalif dinleyiciler sevdikleri sanatçılardan destek görmek adına baskı yapmaya başladı. Son süreçte sessiz kalan ünlü rock grubu Manga da bir açıklamada bulundu. Ancak açıklama kitleyi tam olarak tatmin etmedi.
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Ünlü grubun üyelerinin ortaklaşa yaptığı açıklama şöyle;
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Tabii tepkiler de beraberinde geldi.
Grubun solisti Ferman Akgül'ün Emine Erdoğan'la olan fotoğrafı gizliye alındı.
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Ferman Akgül'ün TOGG reklamı yaptığı iddiaları yeniden gündeme geldi.
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Tutuklu gençler hatırlatıldı.
Linç kültürü nedeniyle iptal edilen organizasyonlar hatırlatıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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