İlişkilerinde, her zaman özleyen taraf sen oluyorsun. Her zaman özlemeye hazır, her zaman özlemek için bekleyen. İlişkilerindeki diğer kişi, belki de farkında bile olmadan, seni özlemeye bırakıyor ve sen, bu özlemi kalbinde büyütüyorsun. Ve sonra, üzülüyorsun. Üzüntün, özleminle birlikte büyüyor ve seni sarıyor. Gözlerinden süzülen yaşlar, kalbinde biriktirdiğin tüm o özlem ve üzüntüyü dışarı çıkarıyor. Bu duygusal yük, seni daha da derinlere çekiyor. Ama sen, her seferinde, bu duygusal dalgaların üstesinden gelmeyi başarıyorsun. Bu durum, senin ilişkilerindeki rolünü belirliyor: Sen, her zaman ağlayan taraf oluyorsun. Belki de bu, senin duygusal gücünü gösteriyor. Çünkü ağlamak, zayıflık değil, duygularını ifade etme cesaretidir. Ve sen, bu cesareti her seferinde gösteriyorsun.