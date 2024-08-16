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Sen Özleyen misin Özlenen mi?

Sen Özleyen misin Özlenen mi?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 12:01

İkili ilişkilerde, sen mi özleniyorsun yoksa onlar mı seni özlüyor merak ediyor musun? Öğrenmek için hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişkide baskın karakter kimdi?

4. İlişkinin bitme sebebi neydi?

5. Onu unutabildin mi?

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6. Çok sık tartışır mıydınız?

7. Aşk mı mantık mı?

8. Birbirinize sık sık hediye alır mıydınız?

9. İlişkiniz için bir kelime seçsen hangisi olur?

10. Sevgi her sorunu çözer mi?

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Sen özleyensin!

İlişkilerinde, her zaman özleyen taraf sen oluyorsun. Her zaman özlemeye hazır, her zaman özlemek için bekleyen. İlişkilerindeki diğer kişi, belki de farkında bile olmadan, seni özlemeye bırakıyor ve sen, bu özlemi kalbinde büyütüyorsun. Ve sonra, üzülüyorsun. Üzüntün, özleminle birlikte büyüyor ve seni sarıyor. Gözlerinden süzülen yaşlar, kalbinde biriktirdiğin tüm o özlem ve üzüntüyü dışarı çıkarıyor. Bu duygusal yük, seni daha da derinlere çekiyor. Ama sen, her seferinde, bu duygusal dalgaların üstesinden gelmeyi başarıyorsun. Bu durum, senin ilişkilerindeki rolünü belirliyor: Sen, her zaman ağlayan taraf oluyorsun. Belki de bu, senin duygusal gücünü gösteriyor. Çünkü ağlamak, zayıflık değil, duygularını ifade etme cesaretidir. Ve sen, bu cesareti her seferinde gösteriyorsun.

Sen hem özleyen hem özlenensin!

Hayatın içinde, kalbinin derinliklerinde bir yerlerde, sen hem özleyen hem de özlenen kişisin. İlişkilerin karmaşık dünyasında, duyguların en saf haliyle, hem özlemeyi tatmış hem de özlenmenin hazzını yaşamışsın. Bir yandan sevdiklerini anımsayıp, onların yokluğunda özlemle yanarken, diğer yandan da seni özleyenlerin kalbinde özel bir yer edinmişsin. Bu duygusal döngü, hayatın en güzel ve en karmaşık parçalarından biri. Hem özlemek, hem özlenmek... İlişkilerin bu tatlı ve hüzünlü ritmi, hayatın melodisini oluşturur. İşte sen, bu melodinin hem bestecisi hem de dinleyicisisin.

Sen özlenensin!

Herkesin kalbini çalan, özlemle anılan kişi sensin. Karşı tarafın seni özlemesi, seninle geçirdiği her anı kıymetli birer hatıra olarak saklaması, aslında senin ne kadar özel ve etkileyici bir kişi olduğunun en büyük kanıtı. Birçok insanın hayatına dokunuyor, izler bırakıyor ve gittikçe daha çok özleniyorsun. Bu, senin sahip olduğun mükemmel özelliklerin bir sonucu. Seninle tanışan, seninle vakit geçiren herkes, senin bu özelliklerini görüyor ve hayranlıkla izliyor. Senin neşen, enerjin, zekan, duyarlılığın ve sevgi dolu kalbin, insanların aklından, hafızalarından kolay kolay silinmiyor. Herkes seninle geçirdiği anıları, yaşadığı güzel deneyimleri özlemle anıyor. Seninle olmanın verdiği huzur, mutluluk ve keyif, onların hayatlarında bıraktığın en büyük etki oluyor. Seninle geçirdikleri zaman, onlar için unutulmaz birer anı haline geliyor. İşte bu yüzden, sen özlenen tarafsın ve her zaman öyle kalacaksın.

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