Sen Özleyen misin Özlenen mi?
Sen Özleyen misin Özlenen mi?
İkili ilişkilerde, sen mi özleniyorsun yoksa onlar mı seni özlüyor merak ediyor musun? Öğrenmek için hadi testee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkide baskın karakter kimdi?
4. İlişkinin bitme sebebi neydi?
5. Onu unutabildin mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çok sık tartışır mıydınız?
7. Aşk mı mantık mı?
8. Birbirinize sık sık hediye alır mıydınız?
9. İlişkiniz için bir kelime seçsen hangisi olur?
10. Sevgi her sorunu çözer mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen özleyensin!
Sen hem özleyen hem özlenensin!
Sen özlenensin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın